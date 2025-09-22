Bomberos de Esquel se capacitan para reforzar su respuesta ante emergencias

Durante dos semanas, el Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Esquel se capacitó en "Incendios de estructura". El curso culminó con una jornada práctica en la Leñera, donde se pusieron a prueba las habilidades adquiridas.

La formación abarcó técnicas de ventilación, los diferentes tipos de ataque al fuego y la correcta utilización de los equipos de respiración autónoma.

Esta capacitación es fundamental para que los bomberos refuercen sus habilidades y puedan responder de manera rápida y eficaz ante emergencias reales.

F.P