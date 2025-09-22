13°
Esquel, Argentina
Martes 23 de Septiembre de 2025
22 de Septiembre de 2025
Bomberos de Esquel se capacitan para reforzar su respuesta ante emergencias

La formación, que incluyó una jornada práctica en la Leñera, busca asegurar una respuesta rápida y eficaz ante incendios de estructura.
Durante dos semanas, el Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Esquel se capacitó en "Incendios de estructura". El curso culminó con una jornada práctica en la Leñera, donde se pusieron a prueba las habilidades adquiridas.

 

 

La formación abarcó técnicas de ventilación, los diferentes tipos de ataque al fuego y la correcta utilización de los equipos de respiración autónoma.

 

 

Esta capacitación es fundamental para que los bomberos refuercen sus habilidades y puedan responder de manera rápida y eficaz ante emergencias reales.

 

 

F.P

 

