Capacitaciones para la Boleta Única de Papel en Chubut

La Secretaría Electoral del Distrito Chubut anunció el cronograma de capacitaciones presenciales para las elecciones nacionales del próximo 26 de octubre. Si bien son obligatorias para las Autoridades de Mesa y Delegados Judiciales, estas instancias están abiertas a toda la ciudadanía, especialmente por la implementación de la Boleta Única de Papel.
Los lugares y horarios de las actividades en cada localidad se confirmarán en los próximos días.
A continuación, se detalla el cronograma de capacitaciones por localidad:
28 de septiembre: Las Plumas y Paso de Indios
29 de septiembre: Río Pico, Cholila, Gobernador Costa y Epuyén
30 de septiembre: Tecka y El Maitén
1 de octubre: Corcovado, Trevelin y Lago Puelo
2 de octubre: Esquel
6 de octubre: Camarones
7 de octubre: Rada Tilly y Comodoro Rivadavia
8 de octubre: Alto Río Senguer
9 de octubre: Río Mayo
10 de octubre: Sarmiento y Comodoro Rivadavia
13 de octubre: Gastre
14 de octubre: Telsen
16 de octubre: Trelew
17 de octubre: Puerto Madryn
20 de octubre: Rawson
21 de octubre: Gaiman
22 de octubre: Puerto Madryn
23 de octubre: Trelew