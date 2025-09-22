13°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 23 de Septiembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad
22 de Septiembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Capacitaciones para la Boleta Única de Papel en Chubut

Las instancias de formación, obligatorias para autoridades de mesa, están abiertas a toda la ciudadanía ante la implementación de la Boleta Única de Papel.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Secretaría Electoral del Distrito Chubut anunció el cronograma de capacitaciones presenciales para las elecciones nacionales del próximo 26 de octubre. Si bien son obligatorias para las Autoridades de Mesa y Delegados Judiciales, estas instancias están abiertas a toda la ciudadanía, especialmente por la implementación de la Boleta Única de Papel.

 

 

Los lugares y horarios de las actividades en cada localidad se confirmarán en los próximos días.

 

 

A continuación, se detalla el cronograma de capacitaciones por localidad:

 

 

  • 28 de septiembre: Las Plumas y Paso de Indios

     

  • 29 de septiembre: Río Pico, Cholila, Gobernador Costa y Epuyén

     

  • 30 de septiembre: Tecka y El Maitén

     

  • 1 de octubre: Corcovado, Trevelin y Lago Puelo

     

  • 2 de octubre: Esquel

     

  • 6 de octubre: Camarones

     

  • 7 de octubre: Rada Tilly y Comodoro Rivadavia

     

  • 8 de octubre: Alto Río Senguer

     

  • 9 de octubre: Río Mayo

     

  • 10 de octubre: Sarmiento y Comodoro Rivadavia

     

  • 13 de octubre: Gastre

     

  • 14 de octubre: Telsen

     

  • 16 de octubre: Trelew

     

  • 17 de octubre: Puerto Madryn

     

  • 20 de octubre: Rawson

     

  • 21 de octubre: Gaiman

     

  • 22 de octubre: Puerto Madryn

     

  • 23 de octubre: Trelew

     

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Incendio arrasador: Una dulcería fue consumida casi por completo
2
 "Casa Mía": un nuevo emprendimiento familiar abre sus puertas en Esquel
3
 Almundo llegó a Esquel: viajes, asesoramiento y promociones especiales
4
 Un incendio afectó la habitación de una vivienda en Esquel
5
 Otra noche de fuego: Una casa quedó totalmente destruida
1
 La comunidad universitaria de Esquel se movilizó en una marcha federal en defensa de la educación pública
2
 La Escuela N° 713 de Esquel celebra sus 50 años con una reconstrucción de su historia
3
 Alerta amarilla por lluvias en Chubut
4
 Presupuesto 2026: Milei promete crecimiento y asegura que “lo peor ya pasó”
5
 Oficios con salida laboral: la UNPSJB inicia un ciclo de capacitaciones gratuitas en Esquel
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -