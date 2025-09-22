Capacitaciones para la Boleta Única de Papel en Chubut

La Secretaría Electoral del Distrito Chubut anunció el cronograma de capacitaciones presenciales para las elecciones nacionales del próximo 26 de octubre. Si bien son obligatorias para las Autoridades de Mesa y Delegados Judiciales, estas instancias están abiertas a toda la ciudadanía, especialmente por la implementación de la Boleta Única de Papel.

Los lugares y horarios de las actividades en cada localidad se confirmarán en los próximos días.

A continuación, se detalla el cronograma de capacitaciones por localidad: