Entraron a robar a la casa de Pampita: logró recuperar varios objetos de valor

La modelo y conductora Carolina "Pampita" Ardohain fue víctima de un robo en su casa ubicada en Barrio Parque. El hecho ocurrió el domingo por la noche, mientras ella estaba de viaje. Los delincuentes habrían sustraído varios objetos de valor.

La noticia generó gran conmoción, especialmente por la revelación de Pampita de que los ladrones se habían llevado una caja fuerte que contenía objetos de gran valor sentimental, entre ellos, pertenencias y recuerdos de su hija fallecida, Blanca.

En un momento de gran emoción, y visiblemente afectada, la modelo brindó declaraciones a diferentes medios. Entre lágrimas, Pampita contó a la prensa que logró recuperar la caja fuerte, lo que significó un inmenso alivio para ella, y se quebró al confesar que "era lo único importante". La noticia de la recuperación fue confirmada, detallando que la caja fuerte fue entregada por la misma persona que la había robado. Sin embargo, no se han brindado mayores detalles sobre el acuerdo para la devolución o la identidad del ladrón.

Este suceso ha movilizado a la opinión pública y a los seguidores de la conductora, que han manifestado su apoyo a través de las redes sociales. A pesar del susto y el dolor del momento, Pampita ha logrado recuperar estos objetos de incalculable valor emocional, lo que le ha permitido cerrar este doloroso capítulo.

E.J.B.