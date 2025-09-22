11°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 22 de Septiembre de 2025
RED43 comarca-andina PronosticoPrimaveraSMNEl BolsónLago PueloEl HoyoEpuyen
22 de Septiembre de 2025
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Primer lunes de primavera: Clima calmo, pocas lluvias y un guiño del sol

La nueva estación trae todavía temperaturas frescas, y cielo mayormente cubierto. El SMN advierte sobre lluvias aisladas y posibles nevadas en zonas altas.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Este lunes amaneció fresco y mayormente nublado en la Comarca Andina, marcando el segundo día de la primavera con un clima variable, pero sin grandes sobresaltos. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el pronóstico indica lluvias aisladas por la mañana y la tarde, aunque con baja probabilidad de precipitación (entre 10% y 40%).

 

Un arranque de semana entre nubes, sol y calma

 

Durante la mañana, el cielo permanecerá mayormente cubierto, con temperaturas alrededor de los 5°C y vientos moderados del suroeste, con ráfagas de hasta 59 km/h, según el SMN. Hacia el mediodía, las condiciones irán mejorando, con momentos de parcialmente nublado y un leve ascenso de temperatura que alcanzará los 10°C durante la tarde.

 

Algunos pronósticos alternativos muestran un panorama algo más optimista: sin lluvias durante el día, y con períodos de sol entre nubes, especialmente entre las 11 y las 17. Los vientos irán disminuyendo gradualmente y se espera un cierre del día calmo y sin precipitaciones.

 

 

Efemérides del día

 

Este 22 de septiembre se celebra el Día Mundial Sin Autos, una invitación global a repensar nuestras formas de movilidad y optar por medios de transporte más sustentables. 

 

También se conmemora el Día Internacional del Mimo, en homenaje al gran artista francés Marcel Marceau, y el Día Mundial del Rinoceronte, una fecha que busca generar conciencia sobre la conservación de esta especie tan importante para los ecosistemas.

 

 

 

O.P

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Emotivo reencuentro de ex estudiantes de la Escuela Politécnica a bordo de La Trochita
2
 Incendio arrasador: Una dulcería fue consumida casi por completo
3
 Solo cuando pase el tiempo, nos daremos cuenta del gran torneo que hizo Transporte Wenú
4
 Dos jóvenes detenidos tras agredir a personal policial a la salida de un boliche en Esquel
5
 Trabajadoras de casas particulares de Esquel buscan obtener personería gremial
1
 La comunidad universitaria de Esquel se movilizó en una marcha federal en defensa de la educación pública
2
 La Escuela N° 713 de Esquel celebra sus 50 años con una reconstrucción de su historia
3
 Alerta amarilla por lluvias en Chubut
4
 Presupuesto 2026: Milei promete crecimiento y asegura que “lo peor ya pasó”
5
 Escuela Provincial N°76: donde habitan las raíces de Esquel.
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -