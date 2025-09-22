Primer lunes de primavera: Clima calmo, pocas lluvias y un guiño del sol

Este lunes amaneció fresco y mayormente nublado en la Comarca Andina, marcando el segundo día de la primavera con un clima variable, pero sin grandes sobresaltos. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el pronóstico indica lluvias aisladas por la mañana y la tarde, aunque con baja probabilidad de precipitación (entre 10% y 40%).

Un arranque de semana entre nubes, sol y calma

Durante la mañana, el cielo permanecerá mayormente cubierto, con temperaturas alrededor de los 5°C y vientos moderados del suroeste, con ráfagas de hasta 59 km/h, según el SMN. Hacia el mediodía, las condiciones irán mejorando, con momentos de parcialmente nublado y un leve ascenso de temperatura que alcanzará los 10°C durante la tarde.

Algunos pronósticos alternativos muestran un panorama algo más optimista: sin lluvias durante el día, y con períodos de sol entre nubes, especialmente entre las 11 y las 17. Los vientos irán disminuyendo gradualmente y se espera un cierre del día calmo y sin precipitaciones.

Efemérides del día

Este 22 de septiembre se celebra el Día Mundial Sin Autos, una invitación global a repensar nuestras formas de movilidad y optar por medios de transporte más sustentables.

También se conmemora el Día Internacional del Mimo, en homenaje al gran artista francés Marcel Marceau, y el Día Mundial del Rinoceronte, una fecha que busca generar conciencia sobre la conservación de esta especie tan importante para los ecosistemas.

