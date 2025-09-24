Dos atletas de El Hoyo clasificaron a las finales nacionales de los Juegos Evita 2025

Las jóvenes atletas Ema Gorognano y Aitana Dzikowicki, integrantes de la Escuela Municipal de Atletismo de El Hoyo, lograron la clasificación a las finales nacionales de los Juegos Evita, que se disputarán del 29 de septiembre al 4 de octubre.

Las deportistas representarán a la provincia de Chubut como parte del equipo del Ente Patagónico Deportivo (EPADE). Será la segunda participación consecutiva de Aitana en las finales nacionales y la tercera para Ema.

Lanzadoras con proyección

Ambas jóvenes competirán en pruebas de lanzamiento:

Ema Gorognano lo hará en Jabalina y Martillo .

Aitana Dzikowicki, en Martillo y Bala.

Se trata de disciplinas que exigen un alto nivel técnico y físico, y en las que ambas vienen mostrando un crecimiento constante desde edades tempranas.

Formación desde la base

Ema y Aitana entrenan desde los 8 años bajo la conducción del profesor Sergio Jara, quien está a cargo de la Escuela Municipal. Allí se trabaja en técnicas de fuerza y coordinación. Las prácticas se realizan los lunes, miércoles y viernes de 16:30 a 20:30, según la categoría, en el predio del polideportivo local.

Chubut presente en los Evita

Las dos jóvenes forman parte de la delegación oficial de Chubut, que estará integrada por 20 atletas de distintas localidades.

