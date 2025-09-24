18°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 24 de Septiembre de 2025
RED43 comarca-andina El HoyoJuegos Evita
24 de Septiembre de 2025
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Dos atletas de El Hoyo clasificaron a las finales nacionales de los Juegos Evita 2025

Las atletas de la Escuela Municipal de El Hoyo, clasificaron a las finales nacionales de los Juegos Evita 2025 en pruebas de lanzamiento. Conforman la delegación de Chubut y competirán en jabalina, martillo y bala.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Las jóvenes atletas Ema Gorognano y Aitana Dzikowicki, integrantes de la Escuela Municipal de Atletismo de El Hoyo, lograron la clasificación a las finales nacionales de los Juegos Evita, que se disputarán del 29 de septiembre al 4 de octubre.

 

Las deportistas representarán a la provincia de Chubut como parte del equipo del Ente Patagónico Deportivo (EPADE). Será la segunda participación consecutiva de Aitana en las finales nacionales y la tercera para Ema.

 

Lanzadoras con proyección

 

Ambas jóvenes competirán en pruebas de lanzamiento:

 

  • Ema Gorognano lo hará en Jabalina y Martillo.

     

  • Aitana Dzikowicki, en Martillo y Bala.

     

Se trata de disciplinas que exigen un alto nivel técnico y físico, y en las que ambas vienen mostrando un crecimiento constante desde edades tempranas.

 

 

Formación desde la base

 

Ema y Aitana entrenan desde los 8 años bajo la conducción del profesor Sergio Jara, quien está a cargo de la Escuela Municipal. Allí se trabaja en técnicas de fuerza y coordinación. Las prácticas se realizan los lunes, miércoles y viernes de 16:30 a 20:30, según la categoría, en el predio del polideportivo local.

 

Chubut presente en los Evita

 

Las dos jóvenes forman parte de la delegación oficial de Chubut, que estará integrada por 20 atletas de distintas localidades.

 

 

 

O.P.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Atención, vecinos: habrá dos cortes de luz programados en Esquel mañana
2
 Allanamiento: Secuestraron revólver, drogas y elementos vinculados a investigación
3
 Nuevas obras en Valle Chico: un paso más para el desarrollo de Esquel
4
 Un megaraptor con su última comida en la boca: el increíble hallazgo en cercanías a ciudades de Chubut
5
 Esquel, en la ruta del agroturismo: anuncian jornadas de producción y turismo
1
 La comunidad universitaria de Esquel se movilizó en una marcha federal en defensa de la educación pública
2
 Alerta amarilla por lluvias en Chubut
3
 Oficios con salida laboral: la UNPSJB inicia un ciclo de capacitaciones gratuitas en Esquel
4
 Escuela Provincial N°76: donde habitan las raíces de Esquel.
5
 Día de la Sanidad: el Centro de Salud de Bella Vista celebró su día
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -