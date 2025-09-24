La primavera se empieza a sentir: Este miércoles se esperan hasta 17 °C

Este miércoles 24 de septiembre se presenta con espíritu primaveral en la Comarca Andina. El clima acompaña con temperaturas que podrían alcanzar los 17 °C en horas de la tarde, según algunos pronósticos alternativos, aunque el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) estima un máximo de 13 °C. Lo cierto es que se espera una jornada sin lluvias, mayormente nublada y con ambiente ideal para actividades al aire libre.

Cielo nublado pero clima templado

El SMN prevé una jornada mayormente nublada durante mañana, tarde y noche, con cero probabilidad de precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre los 2 °C al amanecer y los 13 °C por la tarde, con un leve descenso hacia los 11 °C a la noche. Sin embargo, otros servicios meteorológicos adelantan una máxima que podría escalar hasta los 16 o 17 °C, especialmente en zonas bajas y más expuestas al sol, lo que suma aún más entusiasmo a este miércoles de primavera anticipada.

El viento se mantendrá moderado del noreste, rotando al noroeste por la noche, con velocidades entre 13 y 22 km/h, sin ráfagas.

La primavera se hace sentir: aromas, colores y energía nueva

Quienes viven en la Comarca lo saben: la llegada de la primavera no se mide solo con un termómetro. Se ve en los cerezos floreciendo en los patios, en el verde que se anima en los cerros, y se siente en la energía de la gente, que poco a poco vuelve a llenar plazas, senderos y ferias.

Aunque el cielo permanezca cubierto gran parte del día, la temperatura templada y la ausencia de lluvias ofrecen el combo perfecto para actividades recreativas, caminatas o simplemente contemplar el despertar de la naturaleza.

Efemérides del 24 de septiembre

En medio de este despertar estacional, el 24 de septiembre también trae fechas importantes a nivel global:

Día Internacional de las Personas Sordas , una fecha para reflexionar sobre la inclusión real y el acceso igualitario de quienes viven con sordera en todos los ámbitos.

Día Mundial de la Investigación contra el Cáncer , que busca visibilizar y apoyar la labor científica en la búsqueda de tratamientos más efectivos y, eventualmente, curas definitivas.

Día Mundial del Gorila, una jornada para generar conciencia sobre la alarmante disminución de esta especie debido a la caza furtiva y la destrucción de su hábitat.

O.P.