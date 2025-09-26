Fontana cumple 83 años de vida con grandes sueños por cumplir

Será un paso importante. De los tantos pasos que ha dado en estos 83 años de vida. El club del pueblo, el club de la familia, el club de los mantequeros, Fontana de Trevelin cumple hoy 83 años de vida y sus dirigentes saben que, además de los títulos logrados, lo importante es desarrollar una infraestructura deportiva para los tiempos que corren, conteniendo a grandes y chicos.

Mañana sábado se producirá un hecho que quedará también grabado en la historia. El Gobernador de la provincia del Chubut, Ignacio Torres, junto con el presidente de Chubut Deportes, Milton Reyes; firmarán con la dirigencia que conduce César Muñoz, un convenio para la ampliación del Gimnasio de Fontana, ubicado en la Av. San Martín y Libertad.

Desde hace mucho tiempo se tiene la idea de ampliar la cancha teniendo en cuenta, por ejemplo, que el Futsal es un deporte que a nivel nacional se juega sobre un terreno de 20 x 40 metros, aunque también es reglamentario algunos metros menos de cada lado.

El gimnasio de Fontana apenas sirve para los encuentros de básquet y vóley, pero tanto el Handball, como el futsal al más alto nivel quedan de lado por no tener la cancha con las medidas reglamentarias.

De hecho, este sábado concluye en el Gimnasio Municipal “Eduardo Bjerring” de Trevelin el torneo de Futsal Masculino, Copa de Oro Sur, donde la Asociación Rojinegra de Trevelin fue la organizadora y tuvo que salir “corriendo” a buscar una subsede que acompañe al Gimnasio Municipal.

De haber tenido el gimnasio de Fontana en condiciones, hubiera sido el lugar ideal para este torneo.

“La visita del Gobernador y la firma de este convenio representa un paso trascendental en la historia del club, ya que permitirá continuar con el crecimiento y la mejora de nuestra infraestructura deportiva, fortaleciendo el trabajo que día a día llevamos adelante en beneficio de nuestros deportistas y de toda la comunidad”, se difundió este comunicado desde las redes sociales del club.

DONACIONES DE PELOTAS

La dirigencia de Fontana de Trevelin ha recibido de distintas personas una importante cantidad de pelotas de fútbol, muy necesarias para la práctica de este deporte.

“Desde el Club Social y Deportivo Coronel Fontana queremos expresar nuestro profundo agradecimiento a la Sra. Roxana Velázquez del Restaurante "Rincón del Molino", a la Sra. María Sofía Carri de Cabañas "La Estancia" y a la Sra. Mariana Giorgi de Cabañas "Costas del Percy", miembros de la Cámara de Prestadores Turísticos de Trevelin, quienes han realizado una valiosa colaboración con la compra de cinco balones oficiales para partidos”.

Estos gestos solidarios surgen como muestra de reconocimiento por las diversas actividades organizadas por nuestra institución a lo largo del año, que han tenido un impacto muy positivo tanto en el ámbito gastronómico como en el de alojamientos turísticos de nuestra localidad.

Gracias por acompañarnos y por valorar el esfuerzo que implica llevar adelante eventos de alcance nacional como los que se desarrollaron en junio y en septiembre, que no solo fortalecen al deporte, sino que también potencian el crecimiento de Trevelin como destino turístico.

Por otra parte, días atrás la Diputada Provincial Andrea Toro, atendió un pedido realizado por la Comisión Directiva del club y realizó un aporte de seis pelotas oficiales para el torneo local que arranca este fin de semana, donde Fontana de Trevelin enfrentará el domingo al Deportivo Rio Pico en tres categorías, partidos a jugarse en el Estadio “el Jardín” del “Pueblo del Molino”.