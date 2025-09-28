Día del Empleado de Comercio 2025 se traslada al lunes 29 de septiembre

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) informó que el Día del Empleado de Comercio 2025, tradicionalmente celebrado el 26 de septiembre según la Ley 26.541, se trasladará este año al lunes 29 de septiembre. La decisión fue pactada por las partes signatarias del CCT 130/75 y homologada el 10 de septiembre.

Durante esta jornada, los empleados mercantiles podrán optar por prestar servicios o tomarse el día libre. Quienes trabajen recibirán un recargo del 100% sobre su remuneración habitual, en línea con la normativa que asimila esta fecha a un feriado nacional.

Si deciden no trabajar, los empleados disfrutarán de descanso sin que ello afecte su salario mensual. La CAC recordó que la apertura de los comercios queda a criterio de los propietarios y los empleados que deseen trabajar.

Este traslado busca facilitar la organización laboral, respetando los derechos de los trabajadores y la flexibilidad de los comercios.

R.G.