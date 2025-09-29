Firmaron convenio y anunciaron refuerzos en la lucha contra incendios en la Patagonia

Tras la inauguración de la nueva Subcentral de Brigadistas en Las Golondrinas, los gobernadores de Río Negro y Chubut, Alberto Weretilneck e Ignacio “Nacho” Torres, anunciaron medidas conjuntas para enfrentar la próxima temporada de incendios en la región cordillerana, poniendo énfasis en la prevención, equipamiento y refuerzo del personal.

Refuerzo de combatientes y equipamiento en Río Negro

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, anunció una reestructuración del SPLIF con el traslado de 100 combatientes desde la zona de los valles hacia la cordillera, como refuerzo ante la temporada de verano.

“Lo que pasó el año pasado, con jubilaciones y renuncias, nos obliga a reorganizar el servicio. Vamos a reforzar la dotación en la zona andina con 100 combatientes que se sumarán al personal ya destinado allí”, señaló.

Weretilneck también se refirió a la necesidad de que la Justicia tome con mayor seriedad los delitos vinculados al inicio intencional de incendios:

“No hay que minimizar ninguna denuncia ni testimonio. Hay que insistir ante el Ministerio Público Fiscal y los jueces para que entiendan el estrago que producen estos hechos”.

Torres apuntó a medios aéreos y criticó medidas nacionales

Por su parte, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, remarcó la importancia de contar con medios propios de combate aéreo, ya que las licitaciones nacionales no alcanzan cuando los incendios ocurren en simultáneo en distintas zonas del país.

“Queremos ser eficientes y efectivos. Puede ser con medios canadienses, chilenos o argentinos, pero vamos a contratar lo que garantice el mejor servicio”, aseguró.

Torres también criticó la decisión de eliminar la cobrabilidad automática para los Bomberos Voluntarios:

“Es una medida demagoga y estúpida que complica la vida de muchísimos patagónicos. Los bomberos cumplen un rol fundamental y necesitamos soluciones, no trabas”.

O.P.