Miércoles 03 de Septiembre de 2025
03 de Septiembre de 2025
Por Redacción Red43

Detuvieron a un hombre por presunta usurpación

Un joven fue demorado por la Policía tras intentar asentarse en un lote sin documentación. La Justicia investiga una posible usurpación.
Por Redacción Red43

La Policía de Río Negro detuvo este martes por la tarde a un hombre de 25 años en el barrio El Renoval, en la zona de Loma del Medio de El Bolsón, acusado de intentar asentarse de manera ilegal en un lote baldío sin acreditar propiedad sobre el terreno.

 

El operativo fue realizado por personal de la Comisaría 12 alrededor de las 18 horas, cuando los efectivos identificaron a un individuo que se encontraba realizando tareas en un predio baldío. Al ser consultado por la documentación correspondiente que avalara su presencia en el lugar, el hombre no pudo presentar ningún tipo de respaldo legal.

 

 

Según informó la policía, el sujeto manifestó su intención de establecerse en el lote, a pesar de no contar con papeles que acreditaran posesión o propiedad. Ante la negativa de retirarse del terreno y la falta de documentación, fue detenido y trasladado a la unidad policial local.

 

En la comisaría se iniciaron actuaciones por presunta usurpación, y por disposición del Ministerio Público Fiscal, el joven quedó demorado mientras avanzan las investigaciones. Además, se procedió a la confección de un croquis del terreno en disputa y se notificó al involucrado sobre las actuaciones judiciales en curso.

 

 

 

O.P

 

