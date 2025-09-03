Un día invernal típico: Nevadas en alta montaña y cielo parcialmente nublado por la noche

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió su pronóstico oficial para la Comarca Andina, anticipando un miércoles frío, con probabilidad de nevadas en alta montaña durante la mañana y la tarde, y mejoras hacia la noche, cuando se espera cielo parcialmente nublado sin precipitaciones.

Nevadas en sectores altos: ¿dónde y cuándo?

Durante la mañana y la tarde, se prevé la posibilidad de nevadas intermitentes, principalmente en zonas de alta montaña. La probabilidad de precipitaciones ronda entre el 40 y el 70%, por lo que recomiendan precaución al circular por caminos de altura, como la Ruta 40 en tramos elevados.

Temperaturas y viento: un día invernal típico

Durante la mañana, el termómetro marcó -2 °C, subirá levemente hasta los 3 °C en la tarde, y descenderá nuevamente a 1 °C por la noche.

La sensación térmica podría ser aún más baja debido a los vientos del sudoeste, con velocidades de 23 a 31 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 78 km/h durante la mañana. Por la noche, se espera que el viento baje su intensidad, rotando hacia el oeste.

Mejora hacia la noche

El SMN anticipa una mejoría en las condiciones meteorológicas para la noche, cuando el cielo se presentará parcialmente nublado y ya no se esperan precipitaciones.

Efemérides del 3 de septiembre: Día de la Higiene y homenaje a los ferreteros

En este miércoles también se conmemoran varias fechas:

Día Mundial de la Higiene : una jornada para reflexionar sobre la importancia de mantener hábitos de limpieza que ayuden a prevenir enfermedades.

Día del Ferretero (Argentina): desde 1943, se rinde homenaje a estos trabajadores esenciales para la vida cotidiana de los hogares y comunidades.

Día Global de Adquisición de Talento: dedicado a quienes trabajan en la búsqueda y selección de profesionales, pieza importante para el desarrollo organizacional.

