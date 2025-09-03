-1°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 03 de Septiembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad ChubutPagosmes2025
03 de Septiembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Provincia depositará el jueves 4 los sueldos a empleados públicos y jubilados

Desde el Ministerio de Economía indicaron que la masa salarial total bruta correspondiente al mes de agosto, incluyendo aportes, asciende a $130.940.000.000.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota


 El Gobierno del Chubut, que conduce Ignacio “Nacho” Torres, informa que este jueves 4 de septiembre se depositarán los haberes correspondientes al mes de agosto a los agentes activos de la Administración Pública de la Provincia, como así también al sector pasivo.
 
En este sentido, desde la cartera de Economía provincial destacaron que, tanto para empleados públicos y jubilados, los salarios estarán disponibles el viernes 5 de septiembre a través de la red de cajeros automáticos del Banco del Chubut.

 

Por último, indicaron que la erogación presupuestaria destinada a cumplir con los compromisos salariales para este mes alcanza los 130.940.000.000 de pesos.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Luis Cayulef se descompuso en un entrenamiento y ya le colocaron un holter cardíaco
2
 Música, arte y naturaleza en la Fiesta de los Ciruelos en Flor de Esquel
3
 El padre que mató a su bebe de 39 días “le dio una gran cantidad de golpes de puño”
4
 Abusó de una nena de 7 años y en el calabozo, otros presos le dieron una paliza
5
 Mauro Mateos es el nuevo secretario de Cultura de Esquel
1
 Gran operativo vial en Chubut: 58 conductores alcoholizados fueron retirados de las calles
2
 El Gobierno denunció por espionaje tras la filtración de audios de Karina Milei
3
 Misión cumplida: la solidaridad de Esquel hizo realidad el sueño de Zenobia
4
 Abusó de una nena de 7 años y en el calabozo, otros presos le dieron una paliza
5
 “La Trochita” ahora es Pet-Friendly: los pasajeros pueden viajar con sus mascotas
Espectáculos
espectaculos |
Por Red43 -
espectaculos |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -