Invitan a charla gratuita sobre hongos

La actividad, titulada “Hongos: investigación, diversidad y conservación en el Parque Nacional Lago Puelo”, se llevará a cabo en el Centro de Visitantes del área protegida y estará a cargo del Dr. Maximiliano Rugolo, investigador asistente del CONICET en el área de Fitopatología y Microbiología Aplicada del CIEFAP (Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico).

Durante el encuentro se recorrerá la riqueza micológica del Parque Nacional, remarcando la importancia de los hongos comestibles, su rol en los ecosistemas andino-patagónicos y la necesidad de protegerlos frente a amenazas como las especies exóticas que impactan en el bosque nativo.

O.P.