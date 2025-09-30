13°
Martes 30 de Septiembre de 2025
30 de Septiembre de 2025
Por Redacción Red43

Invitan a charla gratuita sobre hongos

El próximo sábado 4 de octubre, invitan a la comunidad a participar de una charla gratuita sobre la diversidad y conservación de hongos en la zona cordillerana.
La actividad, titulada “Hongos: investigación, diversidad y conservación en el Parque Nacional Lago Puelo”, se llevará a cabo en el Centro de Visitantes del área protegida y estará a cargo del Dr. Maximiliano Rugolo, investigador asistente del CONICET en el área de Fitopatología y Microbiología Aplicada del CIEFAP (Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico).

 

 

Durante el encuentro se recorrerá la riqueza micológica del Parque Nacional, remarcando la importancia de los hongos comestibles, su rol en los ecosistemas andino-patagónicos y la necesidad de protegerlos frente a amenazas como las especies exóticas que impactan en el bosque nativo.

 

 

 

O.P.

 

