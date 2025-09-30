Se viene la 22° Feria del Libro en la localidad de El Hoyo

El Hoyo se prepara para vivir una nueva edición de su Feria del Libro y Expo Universidades, que en este 2025 llega a su 22° edición. Tendrá lugar el próximo viernes 3 de octubre en la Escuela N° 734 “Cóndor Andino”, que por segunda vez consecutiva será la sede de la jornada.

La propuesta reunirá a instituciones educativas, escritores locales y la comunidad en general, en un espacio pensado para compartir lecturas, historias y experiencias en torno a la cultura escrita y la formación académica.

Desde las 10 hasta las 18 horas, estudiantes, docentes y vecinos podrán recorrer los diferentes stands, participar de actividades y conocer las propuestas de distintas universidades.

O.P