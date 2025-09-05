Feliz día a los scouts: un legado de valores, servicio y amistad

Cada 5 de septiembre se celebra el Día del Scout y la Buena Acción, invitando a todos los miembros a llevar con orgullo su pañuelo en la escuela, el trabajo, la casa o la comunidad, y a procurar una buena acción en su día.

Una labor cotidiana pero que el 5 de septiembre tiene un valor especial, en recuerdo del mensaje que el General Severo Toranzo, presidente de los Scouts argentinos, dio en 1928 a través de todas las radios de nuestro país, destacando el origen de la organización, sus objetivos y principios fundamentales.

Si bien durante años el Día del Scout se celebró el 1 de septiembre, la fecha se postergó. Y quedó finalmente establecida luego de que el Ministerio de Educación, en la década del 40, la incluyó en el Calendario Escolar para las escuelas primaras junto con el Día de la Policía y el de los Bomberos.

Desde el Grupo scout Abrojal 1531, de Esquel, extienden el saludo a los integrantes y la comunidad, e invitan "a sacarte una foto con tu pañuelo y compartirla en tus redes, etiquetando a nuestro grupo. Así mostraremos juntos que, en cada rincón, siempre hay un scout presente dejando su huella".

