La Cooperativa 16 de Octubre Ltda. informó lo ocurrido durante la tarde del jueves 4 de septiembre.

En la jornada de ayer se produjo un incendio en las cercanías de la Estación de Depuración de Aguas Residuales de Trevelin.

El fuego atravesó el alambrado del predio y puso en riesgo las instalaciones de la Cooperativa.

Gracias al rápido accionar del personal junto al trabajo coordinado con la brigada, se logró contener la situación y evitar mayores consecuencias.

La Cooperativa 16 de Octubre enfatizó que "la seguridad de nuestra comunidad es siempre la prioridad, y hechos como este nos recuerdan la importancia de trabajar unidos".

SL