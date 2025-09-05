12°
Esquel, Argentina
Viernes 05 de Septiembre de 2025
05 de Septiembre de 2025
Incendio en las cercanías de la Estación de Depuración de Aguas Residuales de Trevelin

El fuego atravesó el alambrado del predio y puso en riesgo las instalaciones de la Cooperativa.
La Cooperativa 16 de Octubre Ltda. informó lo ocurrido durante la tarde del jueves 4 de septiembre.

 

En la jornada de ayer se produjo un incendio en las cercanías de la Estación de Depuración de Aguas Residuales de Trevelin.

 

El fuego atravesó el alambrado del predio y puso en riesgo las instalaciones de la Cooperativa.

 

Gracias al rápido accionar del personal junto al trabajo coordinado con la brigada, se logró contener la situación y evitar mayores consecuencias.

 

La Cooperativa 16 de Octubre enfatizó que "la seguridad de nuestra comunidad es siempre la prioridad, y hechos como este nos recuerdan la importancia de trabajar unidos".

 

