Viernes 05 de Septiembre de 2025
05 de Septiembre de 2025
El CET 36 tendrá un nuevo edificio

Río Negro cedió un terreno para el nuevo CET 36 en El Bolsón, con una inversión de $3.477 millones, para mejorar la infraestructura educativa y ampliar las oportunidades de formación técnica para los jóvenes de la Comarca.
El Gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, junto al Intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano, anunciaron la cesión de un terreno para la construcción del nuevo edificio del CET 36. La firma del acuerdo también contó con la presencia de la Ministra de Educación y Derechos Humanos, Patricia Campos.

 

El predio cedido por la Provincia cuenta con aproximadamente 15.676 metros cuadrados, de los cuales 1.900 metros cuadrados serán destinados a la construcción del nuevo establecimiento. La inversión prevista para la obra asciende a $3.477 millones y será financiada con fondos obtenidos a través del Bono VMOS, producto de un acuerdo con las empresas operadoras del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur.

 

Según Weretilneck, la iniciativa va más allá de la infraestructura: “El CET 36 es mucho más que un edificio: es la posibilidad de que nuestros jóvenes se formen en mejores condiciones. Y es la muestra concreta de cómo los recursos de la tierra se transforman en obras para todos los rionegrinos, de la cordillera al mar”.

 

 

El Intendente Pogliano calificó el anuncio como “histórico para El Bolsón” y remarcó que este nuevo espacio educativo responderá a una demanda de larga data, brindando mayores oportunidades de capacitación y desarrollo para los jóvenes de la zona.

 

Por su parte, la Ministra Campos resaltó la importancia de contar con una infraestructura moderna para respaldar un proyecto pedagógico de calidad. “Este CET permitirá que docentes y estudiantes trabajen en mejores condiciones, potenciando el aprendizaje técnico y profesional”, afirmó.

 

 

O.P

 

