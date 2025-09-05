14°
Viernes 05 de Septiembre de 2025
05 de Septiembre de 2025
Por Redacción Red43

Incendio en El Bolsón: Plantaron especies nativas en El Guadal y homenajearon a Ángel Reyes

La Reserva Forestal El Guadal continúa su restauración con la plantación de 240 ejemplares nativos, y se realizó un homenaje a Ángel Reyes, vecino fallecido en el incendio, con la instalación de una placa conmemorativa.
La Reserva Forestal El Guadal avanza en su recuperación tras el incendio que afectó gravemente a El Bolsón el último verano.

 

En un trabajo conjunto entre instituciones, organizaciones sociales y vecinos, se plantaron 240 ejemplares de especies nativas como radal, maitén, retamo, romerillo, chacay y maqui, distribuidos en 24 bosquetes, como parte de un programa de restauración ambiental que busca devolverle vida y esperanza a la zona.

 

 

El intendente Bruno Pogliano remarcó que, pese a la difícil experiencia vivida, “avanzamos con la reconstrucción, con la esperanza de reforestar, ponernos de pie y mirar al futuro con fuerza”.

 

Durante la jornada, se rindió un homenaje a Ángel Reyes, vecino de El Bolsón, con la colocación de una placa conmemorativa elaborada por el Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico (CIEFAP) en maderas nativas, protegida con un techo de tejuelas de alerce provenientes del histórico edificio del Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo local.

 

La ceremonia contó con la presencia de familiares y seres queridos, y el gobernador Alberto Weretilneck resaltó que “su nombre quedará grabado en la memoria de El Bolsón como símbolo de lucha y amor por esta tierra”.

 

 

 

O.P

 

