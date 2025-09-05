12°
Esquel, Argentina
Viernes 05 de Septiembre de 2025
Se viene el Día Internacional del Buitre, y preparan un encuentro especial en Bariloche

El evento es organizado por el Grupo de Investigaciones en Biología de la Conservación (GrinBiC) del INIBIOMA (CONICET-Universidad Nacional del Comahue) en colaboración con la Administración de Parques Nacionales.
Este sábado 6 de septiembre, Bariloche se une a la celebración mundial del Día Internacional de los Buitres. El evento, organizado por el Grupo de Investigaciones en Biología de la Conservación (GrinBiC) del INIBIOMA (CONICET-Universidad Nacional del Comahue) en colaboración con la Administración de Parques Nacionales, se llevará a cabo a las 14:00 horas en la Sala Chonek del Museo de la Patagonia.

 

El objetivo es compartir con la comunidad algunos de los resultados de trabajos científicos realizados en los últimos años. Habrá charlas sobre diferentes temáticas relacionadas con los buitres, indagando temas que tienen que ver con sus movimientos, su reproducción, el estado sanitario, la relación con otras especies de carroñeros, entre otros.

 

El público podrá interactuar de primera mano con los especialistas de estas aves. Además, habrá actividades para los niños y niñas, con diversos juegos educativos y la participación de Evaristo, el cóndor; un títere digital que se proyecta y puede interactuar en vivo con los pequeños.

 

También, la jornada contará con la presencia de la cantora Anahí Mariluan, artista local y protagonista del documental Amiga del Cóndor, Mankewenüy, quien acompañará para “darle canto al que no tiene canto”, según sus propias palabras. También estará el Grupo de Voluntarios Lectores de la Biblioteca Pública Dr. Raúl Alfonsín, con la lectura de un texto alegórico que refleja y enaltece esta temática.

 

Es importante resaltar que este evento fue declarado de interés municipal (Resolución 503), destacando esta iniciativa que promueve la educación ambiental y el conocimiento científico generado en la ciudad, además de fortalecer el compromiso de la ciudadanía con la protección del patrimonio natural que nos rodea.

 

Se invita a toda la familia a formar parte de este festejo, donde no va a faltar un convite de salames y quesos del Club de la Picada, tortas, galletas, y demás agasajos culinarios de la panadería Don Federico. Además, se entregarán stickers coleccionables de Evaristo, impresos con el apoyo del Centro del Copiado. Se solicita a los asistentes traer su propio vaso para brindar por la conservación de los buitres.

 

