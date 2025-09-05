12°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 05 de Septiembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad Chubut
05 de Septiembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Chubut: todas las rutas habilitadas este viernes

El parte de Vialidad indica que las rutas están transitables. Se registran banquinas con barro, animales sueltos, viento y heladas leves en Esquel–Trevelin.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Este viernes 5 de septiembre, Vialidad Nacional informó que la totalidad de las rutas en la provincia de Chubut permanecen habilitadas al tránsito, aunque se solicita a los conductores circular con extrema precaución debido a las condiciones climáticas y de calzada.

 

En la Ruta Nacional 259, tramo Empalme RN 40 – Esquel, la circulación es normal sobre calzada pavimentada, con banquinas húmedas y presencia de animales sueltos. Se registran equipos de Vialidad trabajando en la zona y presencia de viento. 

 

En tanto, en la Ruta Nacional 259, tramo Esquel – Trevelin, la calzada también está habilitada, con sectores en los que se aplicó sal. Las banquinas se encuentran húmedas y con barro en algunos puntos, y se observan animales sueltos. Además, se realizan tareas de bacheo, con condiciones de viento y heladas leves que requieren precaución al circular.

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 La profesora Vilma Maier se jubiló tras más de tres décadas de trayectoria docente
2
 El municipio de Esquel reconoce la labor de destacados vecinos
3
 Un "oasis" para el alma: la odontóloga que creó un paraíso del té en Esquel
4
 Varios heridos tras el vuelco de un colectivo que viajaba a Comodoro
5
 Arte sustentable en el Muñeco de Nieve: El Instituto Ayehuén se prepara para su gran encuentro de danza
1
 Ana Clara Romero: "Hay que pelear para que a Chubut se le dé lo que merece"
2
 Gran operativo vial en Chubut: 58 conductores alcoholizados fueron retirados de las calles
3
 El Gobierno denunció por espionaje tras la filtración de audios de Karina Milei
4
 Misión cumplida: la solidaridad de Esquel hizo realidad el sueño de Zenobia
5
 La gestión municipal apuesta por el turismo deportivo en la ciudad
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -