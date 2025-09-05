Chubut: todas las rutas habilitadas este viernes

Este viernes 5 de septiembre, Vialidad Nacional informó que la totalidad de las rutas en la provincia de Chubut permanecen habilitadas al tránsito, aunque se solicita a los conductores circular con extrema precaución debido a las condiciones climáticas y de calzada.

En la Ruta Nacional 259, tramo Empalme RN 40 – Esquel, la circulación es normal sobre calzada pavimentada, con banquinas húmedas y presencia de animales sueltos. Se registran equipos de Vialidad trabajando en la zona y presencia de viento.

En tanto, en la Ruta Nacional 259, tramo Esquel – Trevelin, la calzada también está habilitada, con sectores en los que se aplicó sal. Las banquinas se encuentran húmedas y con barro en algunos puntos, y se observan animales sueltos. Además, se realizan tareas de bacheo, con condiciones de viento y heladas leves que requieren precaución al circular.

R.G.