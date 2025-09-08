El sol se toma franco: Lunes gris y ventoso en la Comarca

Luego de un fin de semana radiante, especialmente el viernes y sábado, donde el sol se hizo presente y permitió disfrutar del aire libre en toda la Comarca Andina, el arranque de semana nos recuerda que el invierno aún no se despide del todo. Este lunes 8 de septiembre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica lluvias y nevadas, especialmente en zonas de alta montaña, acompañadas de temperaturas frías y ráfagas de viento del oeste.

Pronóstico para este lunes 8 de septiembre

Durante la mañana: Se esperan lluvias y nevadas en sectores elevados de la cordillera, con una probabilidad de precipitación entre el 10% y el 40% . La temperatura mínima será de 2 °C , con vientos del oeste entre 23 y 31 km/h , y ráfagas de hasta 50 km/h .

A la tarde: Continúan las lluvias aisladas , con la máxima del día en torno a los 6 °C . Se mantienen las condiciones ventosas, lo que podría generar sensación térmica aún más baja.

Por la noche: Se intensifican las probabilidades de precipitaciones, con valores entre el 40% y 70%, y vuelve la posibilidad de nevadas, siempre concentradas en la alta montaña. La temperatura descenderá nuevamente a 2 °C.

Lunes conmemorativo: salud, comunicación y educación

Además del cambio de clima, este 8 de septiembre llega con significados importantes a nivel mundial:

Es el Día Internacional de la Alfabetización , impulsado por la ONU desde 1965, para reflexionar sobre el acceso a la educación y su impacto en el desarrollo de los pueblos.

Se conmemora el Día Mundial de la Fibrosis Quística , una fecha que busca visibilizar esta enfermedad genética y fomentar mejores condiciones de vida para quienes la padecen.

Y también es el Día Internacional del Periodista, en honor al escritor y periodista checoslovaco Julius Fucik, ejecutado por los nazis en 1943. Una jornada que invita a valorar el rol del periodismo en la democracia y la defensa de los derechos humanos.

O.P