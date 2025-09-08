"Pudimos en Buenos Aires; ahora, Chubut" el optimismo de Juan Pablo Luque tras las elecciones

El candidato a diputado nacional, Juan Pablo Luque, destacó los resultados en las elecciones de término medio que se realizaron ayer en la provincia de Buenos Aires.

Con la victoria del peronismo, por un amplio margen de 13 puntos, Luque destacó en sus redes sociales que "la provincia de Buenos Aires eligió ponerle un freno a la crueldad" y remarcó que "es una clara muestra de lo que sentimos millones de argentinos y argentinas: hay que ponerle un freno al gobierno nacional".

Luque felicitó a Gabriel Katopodis y a todos los legisladores electos: "esta elección muestra claramente que los argentinos y argentinas tiene una vocación por proteger a los más vulnerables, a los sectores más postergados y que revindica valores fundamentales a favor de la Universidad Pública, de la Investigación y el trabajo", remarcó el candidato, con síntesis en el lema desde Fuerza Patria "pudimos en Buenos Aires; ahora, Chubut".

SL