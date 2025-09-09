“Lauty está muy entusiasmado con la pelea del sábado”

(Por Carlos "el Chavo" Ortiz). - Va por su décima pelea dentro del campo amateur. Con un récord muy parejo en victorias y en derrotas. Ha ganado y ha perdido. En todo caso no se pierde. La frase debería ser “ha ganado y ha aprendido”.

Lautaro Huaiquiñir estará este sábado en la pelea de fondo ante el rawsense Joaquín Vega, quien pondrá en juego el cinturón AMBAPA.

Esta pelea se llevará a cabo en el salón comunitario de José de San Martín. Será la pelea de fondo. Es la más esperada para Lauty porque ya se enfrentaron en la final provincial de los Juegos EVITA el año pasado en Trelew.

Lauty busca la revancha y encima quiere sumar un nuevo cinturón a su corta carrera dentro del boxeo amateur.

Es cierto que Lautaro Huaiquiñir es un verdadero producto de los festivales cordilleranos, pero se nota que tiene pasta para seguir adelante.

La de este sábado no será la primera vez que esté en una pelea de fondo. Ya lo hizo en Trevelin donde enfrentó a Axel Antimán, el pupilo de Agustín.

“Con Axel Antimán, Lauty ya peleó dos veces, le ganó en los Juegos Evita y después se hizo la revancha, qué para mí muy pareja, en Trevelin” destacó Paula Omad, quien lo entrena desde hace varios años.

Y se va a enfrentar este sábado por la noche a Joaquín Vega de Rawson por el cinturón AMBAPA, con la particularidad que ellos ya se enfrentaron en la Final Provincial de Evita el año pasado Trelew.

“Si bien ya se conocen, va a ser una pelea muy linda, me hubiese gustado que la pudiéramos haber agarrado con un poquito más de experiencia”, señaló Omad.

Es que Lautaro estuvo parado seis meses por un edema óseo que tuvo en la muñeca y empezó a entrenar fuerte hace muy poco tiempo.

“Tuvo en Rio Mayo una pelea con Marcelo Lagos, la cual perdió y me hubiese gustado poder agarrar esta pelea con un Lauti con más de ritmo de combate. Pero bueno, se dio esta oportunidad, lo hablamos con el equipo, más que nada con Lauty que es el que se sube a pelear y él estaba muy entusiasmado en querer enfrentarlo”.

Omad hizo referencia además a la evolución de Lautaro. “Lauty evolucionó muchísimo, nosotros lo tenemos a él desde los 12 años, evolucionó no sólo en el boxeo, evolucionó en el cuerpo, en el físico, yo no puedo decir nada de Lauty que sea malo”.

Lautaro es un chico que nunca falta a los entrenamientos. Es muy responsable, que además de estudiar, de ser boxeador y de trabajar, es un chico que “es un ejemplo para los otros chicos”.

Entonces, más allá del boxeo, de su forma de pelear, de su forma de boxear, de la experiencia que ha ganado estos últimos años y que ganó gracias al campeonato cordillerano, es un ejemplo, el ejemplo que él da tanto en lo deportivo como fuera de lo deportivo, en lo personal, es muy lindo.

¿Cómo se entrenará él hasta el momento de la pelea?, fue la consulta. “Ya el trabajo más o menos lo estuvimos haciendo, él la semana pasada estuvo guanteando bastante, estuvo guanteando con Jhony (Por Jonathan Chazarreta, la pareja de Paula, boxeador profesional).

Lauty está un kilo por arriba de la categoría, así que esta semana va a ser más que nada para dar el peso”.

LO QUE VIENE, LO QUE VIENE

El festival de boxeo amateur que se llevará a cabo este sábado en el Salón Comunitario, tiene el acompañamiento de la Municipalidad de José de San Martin y el Honorable Concejo Deliberante de dicha localidad, donde habrá un total de cuatro exhibiciones y nueve combates amateur con boxeadores locales de José de San Martín, Gobernador Costa, Rawson, Esquel, Trevelin, Trelew y El Bolsón.

TODAS LAS PELEAS

Combates de exhibiciones

Tomás Baigorria (Esc. Municipal JSM) vs. Dylan Márquez (Esc. Municipal JSM)

Wendy Rauti (Esc. Municipal JSM) vs. Milagros “La Tabanito” Torres (Pocho Box de El Bolsón)

Gustavo Antimilla (Esc. Municipal JSM) vs. Bruno Molina (Esc. Municipal JSM)

Santiago Peña (Esc. Municipal JSM) vs. Cristian Huenullán (Cholo Box de Gdor. Costa)

Combates amateurs

Nahuel Muñoz (Huracán JSM) vs. Tobías Henchos (Team Cárcamo de Esquel)

Vicky Ferreyra (Huracán JSM) vs. Milagros “La Tabanito” Torres (Pocho Box de El Bolsón)

Valentino Necul (Esc. Municipal JSM) vs. José Vásquez (Cholo Box de Gdor. Costa)

Jeremías Jaramillo (Esc. Municipal JSM) vs. Caleb Cruz (Pocho Box de El Bolsón)

Gisella Caynechú (Huracán JSM) vs. Candela Griffith (Trelew)

Xiomara Colipán (Esc. Municipal JSM) vs. Yuliana Cotut (Pocho Box de El Bolsón)

Doble Semifondo:

Ulises Antimán (Cóndor del Sol de Trevelin) vs. Andrés Quinteros (Club Boxeo de Rawson)

Eduardo Zárate (Esc. Municipal JSM) vs. Manuel Cayupichun (Cholo Box de Gdor. Costa)

Combate de fondo:

Lautaro Huaiquiñir (TyP Bóxing de Esquel) vs. Joaquín Vega (Club Boxeo de Rawson)