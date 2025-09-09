11°
Esquel, Argentina
Martes 09 de Septiembre de 2025
"La Cuática" prepara un show de impro y humor sobre decisiones impulsivas  

El sábado 13 de septiembre a las 21 horas en el Centro Cultural Esquel Melipal, con la actuación de Lucía Pérez Marrero y Diego J. Recagno.
La Cuática, presenta: "Brote primaveral" (inmortales hasta el otoño), show de impro y humor sobre decisiones impulsivas.

 

Será el sábado 13 de septiembre a las 21 horas en el Centro Cultural Esquel Melipal, con la actuación de Lucía Pérez Marrero y Diego J. Recagno.

 

¿Qué impulsos hemos tenido con las hormonas como guías? ¿Cuántos riesgos hemos corrido sin pensar en el mañana? La primavera y sus resabios, reflejados con humor, risas y riesgo de muerte.

 

Anticipadas al 2945 334939 a un valor de 1 x $ 12.000 y promo: 2 x $20.000 Especial docentes: 2 x 14.000 y en puerta: $14.000

 

Produce: Eluned Lloyd Patalagoyti

 

