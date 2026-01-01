La vuelta al mundo en 24 horas: ¿Qué países recibieron primero el 2026?

La llegada del Año Nuevo no es simultánea. Por una convención geográfica conocida como la Línea Internacional de Cambio de Fecha, el 2026 entra primero por el Océano Pacífico central.

Los primeros en brindar (A partir de las 07:00 hs de Argentina)

Kiribati (Isla de Kiritimati): Es oficialmente el primer lugar poblado del mundo en recibir el año. Nueva Zelanda (Auckland): Es la primera gran ciudad en iluminar su cielo con fuegos artificiales. Australia (Sydney): El icónico show en la Ópera de Sydney marca el inicio "global" de la fiesta mediática.

La ola avanza por Asia y Europa

Japón y Corea del Sur: Con sus tradiciones milenarias mezcladas con modernidad. China (Beijing): Aunque su año lunar es en otra fecha, celebran el calendario gregoriano con grandes galas. Rusia (Moscú): Por su extensión, Rusia tiene múltiples husos horarios, siendo Moscú uno de los puntos clave. Europa (París, Madrid, Roma): El brindis europeo sucede cuando en Argentina promedia la tarde.

América y el cierre del ciclo

Argentina, Brasil y Uruguay: Somos de los primeros en el continente americano en recibir el año. Estados Unidos (Nueva York): El famoso descenso de la bola en Times Square ocurre 2 horas después de nuestro brindis en Esquel. Estados Unidos (Los Ángeles): Representa el cierre de la costa oeste.

Los últimos en llegar

Hawái (EE.UU.): Festejan muchas horas después que nosotros. Islas Howland y Baker: Son territorios deshabitados de EE.UU. que técnicamente son los últimos puntos del planeta en dejar atrás el 2025.

F.P