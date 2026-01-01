El mapa de los nacimientos: Mendoza y San Luis recibieron a los primeros argentinos del 2026

Como ocurre cada 1 de enero, la atención nacional se posa sobre las maternidades para conocer a quienes tienen el honor de ser los primeros ciudadanos nacidos en el nuevo año. Este 2026, la provincia de Mendoza picó en punta con un nacimiento apenas iniciada la jornada.

La primera pequeña en llegar al mundo fue Juana Delfina, quien nació en territorio mendocino exactamente a las 00:00 del 1 de enero. Con un peso de 3,520 kilogramos, la niña se encuentra en perfecto estado de salud y su llegada fue celebrada por todo el equipo médico que cubría la guardia de Año Nuevo.

San Luis también celebra

Casi de manera simultánea, la provincia de San Luis registró su primer nacimiento del ciclo. Se trata de Jael, un bebé que nació a las 00:01 en la Maternidad Teresita Baigorria de la capital puntana. El pequeño pesó 3,210 kilogramos y su nacimiento fue por parto natural, convirtiéndose en el primer gran acontecimiento del año para la provincia vecina.

Una tradición que se renueva

Estos nacimientos no solo traen alegría a sus familias, sino que simbolizan la esperanza y el comienzo de una nueva etapa para el país. En diversas localidades, es tradición que las autoridades locales o directivos de los hospitales visiten a los flamantes padres para entregar obsequios y dar la bienvenida oficial a los "bebés de Año Nuevo".

A medida que avanza este jueves, se espera que otras provincias informen sobre sus primeros partos, completando el mapa de los nacimientos que inauguran el calendario 2026 en toda la Argentina.

