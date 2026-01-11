Solidaridad por El Hoyo: Reprogramaron la Fiesta Nacional de la Fruta Fina para ayudar a los afectados

En un marco de compromiso con la realidad que atraviesa la región, se ha anunciado que el Telebingo Chubutense y la Fiesta Nacional de la Fruta Fina se transforman en un Festival Solidario. Esta decisión responde directamente a la emergencia generada por los incendios que afectan a Puerto Patriada y la zona de El Hoyo, buscando priorizar el bienestar de la comunidad.

A raíz de esta situación, el evento se reprograma y se realizará los días jueves 29 y viernes 30 de enero. El cambio no es solo de fecha, sino de propósito: todo lo recaudado será destinado a ayudar a los vecinos afectados por los siniestros ígneos en la zona.





Música y compromiso solidario

El festival contará con un fuerte apoyo del sector artístico para incentivar la participación ciudadana. La Banda de Carlitos y Eugenia Quevedo confirmaron su show para el jueves 29, sumándose formalmente a este gran gesto solidario que busca dar un respiro a las familias que sufrieron pérdidas.

Para quienes ya habían planeado asistir, la organización aclaró que los cartones ya comprados siguen siendo válidos para las nuevas fechas y también funcionarán como entrada al predio del festival.

Asistencia directa a los damnificados

El Gobierno del Chubut y Lotería del Chubut ya se encuentran trabajando de manera articulada junto al municipio para asistir a las familias damnificadas. Esta labor conjunta busca dar una respuesta rápida y efectiva a quienes hoy enfrentan las consecuencias del avance del fuego.

Bajo la premisa de que "El Hoyo nos necesita" y con la convicción de que "entre todos, salimos adelante", la reprogramación de este evento invita a toda la comunidad a transformar un momento de encuentro en una acción concreta de ayuda y reconstrucción para la localidad.





T.B