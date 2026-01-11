Epuyén tras el fuego: El Intendente confirmó la pérdida de al menos doce viviendas

En una jornada marcada por un leve respiro meteorológico, el intendente de Epuyén, José Alfredo Contreras, brindó un panorama detallado sobre la crítica situación que atraviesa la localidad tras el avance del incendio que comenzó en Puerto Patriada. "Estamos un poquito más relajados a esta hora, esta lluvia la verdad que vino de diez tanto para nosotros como para los brigadistas y bomberos", expresó el jefe comunal, tras días que calificó como "dramáticos" desde que el fuego comenzó a acercarse al casco urbano el pasado martes.

Viviendas afectadas y familias evacuadas

La preocupación central radica en la pérdida de infraestructura habitacional. Según Contreras, los relevamientos preliminares indican que se han perdido entre diez y doce casas, aunque la cifra podría aumentar. "Nos falta todavía el sector del Coihue, que hoy a la mañana no se pudo acceder porque todavía estaba muy activo el incendio", explicó. Los sectores más afectados identificados hasta el momento son Angostura, el área de Pedregoso y el Callejón de Lucas Chiappe.

Actualmente, el Gimnasio Municipal funciona como centro de evacuados, albergando a vecinos del Coihue y de Angostura que han perdido sus hogares. "Hoy estaban ahí contenidos, contentos por la lluvia, y algunos ya querían volver a ver sus hogares mañana, lo que les había quedado", relató el intendente.

El estado del incendio: "No hay que ser ilusos"

A pesar de las precipitaciones, desde Protección Civil de Epuyén advierten que la emergencia está lejos de terminar. Jorge Bonansea, responsable del área, aclaró que la lluvia mojó el material fino (pastizal y matorral), pero el material mediano y grueso sigue en condiciones críticas. "El incendio sigue activo. Es muy, muy grande. Va a costar muchísimo el trabajo de todos los servicios de emergencia poder controlar este incendio", señaló, destacando que el frente se extiende por muchísimos kilómetros desde Puerto Patriada hasta el Cerro Pilche.

Para reforzar el combate, se espera la llegada de bomberos de Trevelin y Esquel, además de grupos de la Regional 3 de Comodoro Rivadavia, Rada Tilly y Sarmiento.

Servicios básicos y conectividad

El intendente informó que se está trabajando intensamente para normalizar la vida en el pueblo. Ya funcionan los grupos electrógenos en las bombas sumergibles, por lo que el agua potable está regresando gradualmente a los hogares. Para mañana se espera el arribo de un grupo electrógeno de gran magnitud para restablecer la luz eléctrica, ya que la línea que une Epuyén con el Coihue sufrió daños importantes que demandarán varios días de reparación.

Respecto a la conectividad, personal de Movistar localizó una falla en el sector de "los muros", aunque las tareas son peligrosas debido a posibles derrumbes por el choque térmico de la lluvia sobre piedras calientes. En cuanto al combustible, se reportó que la nafta súper escasea en toda la comarca (Epuyén, El Hoyo y Cholila), lo que dificulta el funcionamiento de motobombas y generadores.

Planificación para la reconstrucción

Contreras confirmó que mantendrá una reunión con el Gobernador para planificar la reconstrucción de las viviendas afectadas. A pesar del dolor, el intendente cerró con un mensaje de resiliencia: "El pueblo de Epuyén sabe de esto y no nos queda otra que poner el pecho y volver a levantarnos de vuelta".



T.B