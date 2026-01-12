Trevelin comienza las inscripciones de la colonia de verano

La Secretaria de Deportes de Trevelin invita a la comunidad ala Colonia de Verano 2026, cuyas inscripciones comienzan el día de hoy.

La colonia comienza el 19 de enero y dura hasta el 30, con un segundo ciclo que va del 2 al 13 de febrero.

Así también es el cronograma de la Acuacolonia en el Natatorio.

Cabe destacar que los distintos parajes de Trevelin también tienen su sede dependiendo el dia de la semana, detalles que se pueden corroborar escribiendo a las redes de la Secretaria de Deportes de Trevelin,

SL