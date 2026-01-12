14°
Lunes 12 de Enero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

La Asociación de Pobladores Los Alerces informa que no está recepcionando donaciones por el momento

Vecinos informan a la comunidad, para que no lleven más donaciones al quiosco de la Poli, hasta nuevo aviso.
Desde la Asociación de Pobladores Los Alerces informan a la comunidad que han cumplido su objetivo de recaudación de donaciones.

 

Desde el día de hoy lunes 12 de enero, no recibirán más elementos, tal como habian requerido en días anteriores.

 

El comunicado agradece todos los aportes y advierte para que no se siga llevando mercadería al punto establecido, que es el Quiosco de La Poli.

 

Los pobladores también agradecen la atención ante nuevas eventualidades mientras e continúa con el trabajo en el área.

 

