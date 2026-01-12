Sin fronteras ante el fuego: El valioso apoyo de Chile en los incendios de la Patagonia

En medio de la angustia que generan los incendios forestales en la Patagonia argentina, ha surgido una luz de esperanza y solidaridad que trasciende cualquier límite geográfico. La CONAF (Corporación Nacional Forestal), el organismo encargado de los incendios forestales en Chile, está colaborando y se puso a disposición de nuestro país para combatir el fuego que amenaza con destruir el patrimonio natural de la región.

Este gesto ha sido recibido con una profunda gratitud por parte de la comunidad local, que valora enormemente el rol que están cumpliendo los hermanos chilenos, señalando que están ejerciendo el compromiso que deberían demostrar nuestras propias autoridades. Son estos gestos de hermandad entre nuestros pueblos los que, en tiempos de crisis, adquieren un valor incalculable.

Bomberos de Palena: Codo a codo frente a las llamas

Hoy, con el corazón apretado de orgullo y gratitud, queremos levantar la voz para felicitar y abrazar desde lejos a los Bomberos de Palena. Estos profesionales cruzaron la cordillera, dejaron sus casas, sus familias y su rutina para ir a pelear codo a codo contra las llamas que azotan la Patagonia argentina.

Su presencia en el terreno es el recordatorio más claro de que no hay frontera que pueda dividir el compromiso cuando la Patagonia arde. No existe línea imaginaria que apague el instinto de proteger lo que es de todos: estos bosques, estos lagos y este aire que respiramos juntos.





Una sola lucha, una sola Patagonia

La llegada de los brigadistas chilenos es la prueba viva de que la Patagonia es una sola. Una sola cuando duele, una sola cuando lucha, y una sola cuando se necesita el coraje de quienes no dudan en poner el cuerpo para salvar lo que amamos.

Desde este lado de la cordillera, el mensaje hacia los bomberos de Palena es de agradecimiento eterno:

Gracias por recordarnos que la solidaridad no entiende de límites ni de nacionalidades.

Gracias por llevar en el pecho el escudo de la Patagonia entera.

Fuerza, hermanos

La comunidad argentina y chilena se une en un solo grito de apoyo para estos héroes. Cuiden mucho su integridad en cada jornada de combate, vuelvan pronto a sus hogares y sepan que del lado chileno se les está esperando con los brazos abiertos y el alma agradecida.

Porque, ante el fuego y la adversidad, la realidad se impone: ¡La Patagonia es una sola!







T.B