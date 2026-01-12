Festival solidario por los incendios, hoy en Esquel

Luego de la multitudinaria manifestación auto convocada el día sábado 10 de enero, las acciones colectivas de visibilización, así como de colecta de donaciones para el Cuartel de Bomberos local, llega el turno de la música local.

Propuesto para el día de ayer domingo, la sorpresiva lluvia que duró todo el mediodía hizo reprogramar la acción y plantearla para hoy lunes, desde las 17 horas en la Plaza San Martín.

Las donaciones serán destinadas tanto al Parque Nacional Los Alerces, como a Epuyén, invitando a los vecinos a acercar su aporte durante la jornada en la Plaza.

SL