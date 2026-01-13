19°
Martes 13 de Enero de 2026
13 de Enero de 2026
sociedad
Por Redacción Red43

Un gran jinete que residía en Francia: Quién era el joven que murió arrastrado por la ola gigante

Yair Emir Manno Níñez tenía 29 años y era oriundo de Mar del Plata. Llegó con su novia francesa a pasar las vacaciones. También era amante de la pesca. Un viaje que le resultó fatal.
Por Redacción Red43

Un hombre de 29 años murió al ser arrastrado por una ola de gran tamaño que impactó de manera sorpresiva sobre la Costa Atlántica. La víctima fue identificada como Yair Emir Manno Núñez, quien vivía en Francia con su novia y había viajado a la ciudad de Mar del Plata para visitar a su familia.

 

En el momento del episodio, Núñez estaba junto a su novia, de nacionalidad francesa, y dos amigos. Las circunstancias específicas del episodio continúan bajo investigación.

 

Fuentes cercanas al caso indicaron que el viaje tenía un carácter familiar y recreativo, y que el joven disfrutaba de unos días de descanso. En sus redes sociales, Núñez compartía distintos momentos de su vida vinculados al aire libre: andar a caballo y la pesca. Era un reconocido jinete en Francia, donde recibió varios premios por sus actuaciones.

 

La ola, que impactó de lleno en Santa Clara del Mar, también afectó a Camet y Mar del Plata. Los guardavidas realizaron operativos de rescate y evacuaron las playas ante el temor de que se repitiera el fenómeno.

 

“Hay 35 heridos leves y una persona internada en grave estado. Estamos recorriendo los nosocomios para ver cómo está la situación y las playas fueron evacuadas”, detalló Fabián García, encargado de Defensa Civil.

 

“Es un evento imprevisible, no hay estudios de meteorólogos o científicos que lo prevean. No tiene causas confirmadas por la ciencia. Hay que llevar tranquilidad porque no va a haber una repetición. Puede ocurrir en cualquier momento o lugar”, explicó García, que pidió calma a la población.

 

El fenómeno fue calificado como un meteotsunami, una ola de gran tamaño generada por cambios bruscos en la atmósfera y no por actividad sísmica. Este tipo de eventos son difíciles de anticipar.

 

“Hay que hacer los estudios correspondientes para confirmarlo, pero todo indica que fue un meteotsunami”, señaló Fernando Oreiro, ingeniero de Mareas del Servicio de Hidrografía Naval.

 

En este sentido, agregó: “Son fenómenos que se registraron en otros momentos, no es tan extraño que ocurran estas variaciones. Pero nos sorprendió que haya sido de cinco metros de altura”.#

 

 

