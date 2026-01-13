Registro Civil Móvil: Trámites de DNI y pasaporte en el marco de la emergencia por el incendio

En el contexto de la emergencia ígnea que atraviesa la Comarca Andina, dispusieron la presencia del Registro Civil Móvil para facilitar la realización de trámites de DNI y pasaporte, especialmente para personas que hayan visto afectada su documentación o que no puedan trasladarse a oficinas habituales.

El servicio funcionará durante dos jornadas consecutivas en El Hoyo, con atención abierta a la comunidad.

Días, horarios y lugar de atención

El Registro Civil Móvil atenderá en los siguientes horarios:

Martes 13 de enero

De 12 a 18 horas

Miércoles 14 de enero

De 9 a 17 horas

La ubicación es frente al Juzgado de Paz, Los Guindos s/n.

O.P.