24°
28° 10°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 13 de Enero de 2026
RED43 comarca-andina Registro Civil MóvilEl HoyodniPasaporte
13 de Enero de 2026
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Registro Civil Móvil: Trámites de DNI y pasaporte en el marco de la emergencia por el incendio

En medio del incendio que mantiene a la Comarca en estado de emergencia, se habilitó un operativo especial del Registro Civil Móvil para garantizar el acceso a documentación esencial a vecinos y vecinas que lo necesiten.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

En el contexto de la emergencia ígnea que atraviesa la Comarca Andina, dispusieron la presencia del Registro Civil Móvil para facilitar la realización de trámites de DNI y pasaporte, especialmente para personas que hayan visto afectada su documentación o que no puedan trasladarse a oficinas habituales.

 

El servicio funcionará durante dos jornadas consecutivas en El Hoyo, con atención abierta a la comunidad.

 

 

Días, horarios y lugar de atención

 

El Registro Civil Móvil atenderá en los siguientes horarios:

 

  • Martes 13 de enero
    De 12 a 18 horas

     

  • Miércoles 14 de enero
    De 9 a 17 horas

     

La ubicación es frente al Juzgado de Paz, Los Guindos s/n.

 

 

O.P.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Crimen en el barrio Lenart Englund: investigan el primer homicidio del año en Esquel
2
 Investigación por el incendio en Puerto Patriada: Apuntan a una comunidad de la zona
3
 Saltó por la ventana, se escapó de un centro de salud mental y lo buscan por aire, mar y tierra
4
 Alerta por incendios en Trevelin ante el inicio de un foco ígneo en la zona urbana
5
 Incendio en el Parque: el Ejército mantiene un fuerte despliegue de helicópteros, drones y logística
1
 Esquel marchó por sus bosques y brigadistas en una emotiva jornada comunitaria
2
 Llega a Chubut el avión hidrante más grande de Latinoamérica
3
 Incendio intencional en la RNU La Zeta fue controlado y extinguido
4
 Del comercio local a la élite deportiva: El plan de Todosuela para llegar a las grandes ligas.
5
 Colisionaron dos motocicletas en Avenidas Ameghino y Fontana
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -