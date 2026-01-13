Registro Civil Móvil: Trámites de DNI y pasaporte en el marco de la emergencia por el incendio

13 de Enero de 2026
comarca-andina |
En el contexto de la emergencia ígnea que atraviesa la Comarca Andina, dispusieron la presencia del Registro Civil Móvil para facilitar la realización de trámites de DNI y pasaporte, especialmente para personas que hayan visto afectada su documentación o que no puedan trasladarse a oficinas habituales.
El servicio funcionará durante dos jornadas consecutivas en El Hoyo, con atención abierta a la comunidad.
Días, horarios y lugar de atención
El Registro Civil Móvil atenderá en los siguientes horarios:
-
Martes 13 de enero
De 12 a 18 horas
-
Miércoles 14 de enero
De 9 a 17 horas
La ubicación es frente al Juzgado de Paz, Los Guindos s/n.
O.P.
¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?