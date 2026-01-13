24°
Martes 13 de Enero de 2026
13 de Enero de 2026
Por Redacción Red43

Más calor y viento en la Comarca en otra jornada atravesada por el incendio

Tras el alivio térmico de ayer, este martes amanecerá fresco en la Comarca Andina pero con una rápida suba de temperatura hacia la tarde y vientos del oeste que vuelven a encender la alerta.
El martes 13 de enero comienza con cielo parcialmente nublado, temperaturas bajas para la época y una sensación térmica agradable en toda la Comarca Andina. Durante la mañana, el termómetro rondará los 8 a 13°C, con viento leve del sector oeste, lo que permitirá un arranque de jornada relativamente estable.

 

Sin embargo, el escenario cambia con el correr de las horas. Hacia el mediodía y la tarde se espera un rápido ascenso térmico, con máximas que oscilarán entre 22 y 25°C, acompañado por un aumento sostenido del viento del oeste, con velocidades de 23 a 41 km/h, y ráfagas más intensas en sectores expuestos.

 

No se prevén precipitaciones durante todo el día.

 

Viento y baja humedad

 

Aunque las temperaturas no alcanzarán valores extremos, el comportamiento del viento vuelve a ser el factor más sensible del pronóstico, especialmente en el actual contexto de emergencia.

 

  • El viento se intensificará desde el mediodía hasta entrada la noche.

     

  • La humedad relativa mínima rondará el 20%.

     

 

 

Incendio activo en Puerto Patriada: casi 12 mil hectáreas afectadas

 

Según el Parte N° 8 emitido este lunes 12 de enero a las 21:30, el incendio iniciado el pasado 5 de enero en Puerto Patriada (El Hoyo) continúa activo.

 

  • Superficie afectada: 11.970 hectáreas estimadas.

     

  • Vegetación dañada: matorral, bosque implantado y bosque nativo.

     

  • Causa: intencional.

     

Durante la mañana de este martes, el personal será distribuido en los sectores con mayor actividad de puntos calientes, con trabajos de enfriamiento, recorridas manuales, uso de equipos de bombeo y refuerzo de fajas cortafuegos.

 

Los medios aéreos operarán a demanda y se sumarán puestos sanitarios móviles de DINESA–AFE para la atención del personal de combate.

 

El pronóstico meteorológico es determinante para la estrategia del día.

 

 

 

