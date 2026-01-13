Más calor y viento en la Comarca en otra jornada atravesada por el incendio

El martes 13 de enero comienza con cielo parcialmente nublado, temperaturas bajas para la época y una sensación térmica agradable en toda la Comarca Andina. Durante la mañana, el termómetro rondará los 8 a 13°C, con viento leve del sector oeste, lo que permitirá un arranque de jornada relativamente estable.

Sin embargo, el escenario cambia con el correr de las horas. Hacia el mediodía y la tarde se espera un rápido ascenso térmico, con máximas que oscilarán entre 22 y 25°C, acompañado por un aumento sostenido del viento del oeste, con velocidades de 23 a 41 km/h, y ráfagas más intensas en sectores expuestos.

No se prevén precipitaciones durante todo el día.

Viento y baja humedad

Aunque las temperaturas no alcanzarán valores extremos, el comportamiento del viento vuelve a ser el factor más sensible del pronóstico, especialmente en el actual contexto de emergencia.

El viento se intensificará desde el mediodía hasta entrada la noche .

La humedad relativa mínima rondará el 20%.

Incendio activo en Puerto Patriada: casi 12 mil hectáreas afectadas

Según el Parte N° 8 emitido este lunes 12 de enero a las 21:30, el incendio iniciado el pasado 5 de enero en Puerto Patriada (El Hoyo) continúa activo.

Superficie afectada: 11.970 hectáreas estimadas.

Vegetación dañada: matorral, bosque implantado y bosque nativo.

Causa: intencional.

Durante la mañana de este martes, el personal será distribuido en los sectores con mayor actividad de puntos calientes, con trabajos de enfriamiento, recorridas manuales, uso de equipos de bombeo y refuerzo de fajas cortafuegos.

Los medios aéreos operarán a demanda y se sumarán puestos sanitarios móviles de DINESA–AFE para la atención del personal de combate.

El pronóstico meteorológico es determinante para la estrategia del día.

O.P.