Epuyén declaró el Estado de Catástrofe: ¿Qué significa?

El Concejo Deliberante de Epuyén declaró el Estado de Catástrofe, una medida excepcional que estará vigente al menos hasta el 30 de junio, en un contexto marcado por la reactivación de focos de incendio en la zona y la persistencia del alerta, con el riesgo latente de nuevas evacuaciones de vecinos.

La decisión fue adoptada mediante la Ordenanza N.º 1388/2026, aprobada por unanimidad, y busca dar respuesta institucional a un escenario que sigue siendo crítico en la Comarca Andina.

Emergencia en siete áreas

La norma declara el Estado de Emergencia en siete dimensiones consideradas estratégicas para la vida cotidiana y la recuperación de la localidad: Ígnea, Social, Ambiental, Económica, Turística, Habitacional y Sanitaria.

Marco legal para actuar con mayor rapidez

La declaración de Estado de Catástrofe le otorga facultades especiales al intendente José Contreras, permitiéndole realizar contrataciones directas y gestionar asistencia financiera urgente ante los gobiernos provincial y nacional, sin atravesar los plazos administrativos habituales.

Desde el Concejo Deliberante señalaron que el objetivo es acelerar las respuestas frente a una emergencia que evoluciona día a día y que exige decisiones rápidas para atender tanto la urgencia como las tareas de recuperación.

