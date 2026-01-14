22°
23° 10°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 14 de Enero de 2026
RED43 comarca-andina EpuyenEstado de Catástrofeincendio
14 de Enero de 2026
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Epuyén declaró el Estado de Catástrofe: ¿Qué significa?

La ordenanza estará vigente hasta el 30 de junio y habilita herramientas excepcionales para afrontar las consecuencias del incendio.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Concejo Deliberante de Epuyén declaró el Estado de Catástrofe, una medida excepcional que estará vigente al menos hasta el 30 de junio, en un contexto marcado por la reactivación de focos de incendio en la zona y la persistencia del alerta, con el riesgo latente de nuevas evacuaciones de vecinos.

 

La decisión fue adoptada mediante la Ordenanza N.º 1388/2026, aprobada por unanimidad, y busca dar respuesta institucional a un escenario que sigue siendo crítico en la Comarca Andina.

 

Emergencia en siete áreas

 

La norma declara el Estado de Emergencia en siete dimensiones consideradas estratégicas para la vida cotidiana y la recuperación de la localidad: Ígnea, Social, Ambiental, Económica, Turística, Habitacional y Sanitaria.

 

 

Marco legal para actuar con mayor rapidez

 

La declaración de Estado de Catástrofe le otorga facultades especiales al intendente José Contreras, permitiéndole realizar contrataciones directas y gestionar asistencia financiera urgente ante los gobiernos provincial y nacional, sin atravesar los plazos administrativos habituales.

 

Desde el Concejo Deliberante señalaron que el objetivo es acelerar las respuestas frente a una emergencia que evoluciona día a día y que exige decisiones rápidas para atender tanto la urgencia como las tareas de recuperación.

 

 

O.P.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Triste, solitario y final: nadie reclama el cuerpo de un hombre que se ahogó en un río patagónico
2
 Hundimiento de una embarcación en el PNLA: ¿Hecho intencional?
3
 Conoció a un hombre por las redes, fue a una cita y vivió un calvario: la encontraron atada de pies y manos
4
 Hallazgo fatal: apareció sin vida una mujer que era buscada en Comodoro
5
 Gestión local: Taccetta pide decidir sobre el futuro de La Hoya y el Viejo Expreso
1
 Esquel marchó por sus bosques y brigadistas en una emotiva jornada comunitaria
2
 Hundimiento de una embarcación en el PNLA: ¿Hecho intencional?
3
 Incendio intencional en la RNU La Zeta fue controlado y extinguido
4
 Colisionaron dos motocicletas en Avenidas Ameghino y Fontana
5
 Incendios en Chubut: El fuego sigue activo y advierten que el combate llevará meses
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -