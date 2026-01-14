Comarca Andina: Autoridades evaluaron avances del operativo ante la reactivación de focos ígneos

El Gobierno Provincial llevó a cabo este martes un nuevo encuentro del Comando de Operaciones, en el que se brindaron detalles técnicos y una actualización de los avances vinculados a los trabajos realizados durante la jornada en los distintos sectores afectados por los incendios forestales en Puerto Patriada y el Parque Nacional Los Alerces, en un contexto marcado por condiciones climáticas adversas que reactivaron focos ígneos en Epuyén y en el área del Parque, manteniéndose ambos incendios activos.

La reunión tuvo lugar a última hora de la tarde en la Subcentral de Coordinación y Despacho de Brigadistas – Las Golondrinas. Participaron del encuentro funcionarios del Gabinete Provincial; brigadistas nacionales y provinciales, bomberos y personal del Servicio Provincial del Manejo del Fuego (SPMF), personal de la Secretaría de Emergencia y Gestión de Riesgo de la provincia de Neuquén, entre otros.

En este marco, el SPMF precisó que 660 personas, entre combatientes y equipos de apoyo de distintos organismos, permanecieron abocadas al plan de control de los incendios, manteniéndose el número de brigadistas y operarios desplegados.

El incendio forestal continuó activo y, al cierre de la jornada, más de 14.000 hectáreas se encontraban afectadas. Este martes, el personal se distribuyó en los sectores con mayor actividad ígnea, priorizando las áreas cercanas a viviendas e infraestructura, con el objetivo de preservar la seguridad de las familias de la zona.

Situación y trabajos el martes 13 de enero

Hoy el personal trabajó en la apertura de línea y agua, dividiéndose en dos grupos. El

primer grupo inicia desde la cola del incendio hasta la cabeza por el flanco izquierdo.

El segundo grupo, lo hizo desde la cabeza hacia la cola por flanco derecho.

El avión Boeing 737 realizó 3 descargas sobre el foco activo y un helicóptero con

helibalde continuó con la misma tarea.

Hacia las 15 hs se reactivaron focos, con mucha actividad de fuego, pasando la línea del

flanco izquierdo.

Trabajo coordinado

Se destacó el trabajo mancomunado entre las distintas instituciones que integran el operativo, bajo la coordinación del SPMF. Participaron la Subsecretaría de Protección Ciudadana, los ministerios de Desarrollo Humano, Producción, Salud y Educación, el Servicio Nacional de Manejo del Fuego y Bomberos Voluntarios.

También formaron parte del operativo Pesca, los municipios de la región, Parques Nacionales, SPLIF El Bolsón y Bariloche, SPMF Neuquén, ETAC Córdoba, Compañías Tierras del Sud, Lotería, Vialidad, Policía, APSV y Gendarmería, entre otros organismos.

En cuanto a recursos, se mantuvo el despliegue de camionetas, automóviles, motocicletas, autobombas, camiones cisterna, camiones, minibuses, furgones, embarcaciones, drones y ocho medios aéreos, entre helicópteros con helibalde, aviones anfibios, aviones cisterna y un avión hidrante con capacidad de 15 mil litros.

R.G.