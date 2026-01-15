El hombre que atacó a un brigadista fue imputado y tiene prohibición de contacto

El Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra un hombre de 64 años acusado de haber atacado con una navaja a un trabajador del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF), quien sufrió lesiones cortantes en una mano durante un violento episodio ocurrido el 8 de enero en el paraje El Manso.

El hecho se produjo alrededor de las 14 horas, en inmediaciones de la pasarela ubicada sobre la Ruta Provincial 83, a la altura del kilómetro 22. De acuerdo con la acusación fiscal, el imputado interceptó a la víctima mientras caminaba, comenzó a increparla de manera alterada y la siguió por el camino profiriendo insultos, hasta propinarle golpes de puño en distintas partes del cuerpo.

Una agresión que escaló

La situación fue advertida por una tercera persona, que intervino para separar al agresor y evitar que el ataque continuara. Sin embargo, según relató la Fiscalía, el acusado regresó al lugar, extrajo de su cintura un arma blanca tipo navaja, de aproximadamente 22 centímetros de largo total, y retomó la agresión.

Al intentar cubrirse, la víctima sufrió una lesión cortante en la cara palmar de la primera y segunda falange del dedo mayor de la mano izquierda. Pese a ello, el imputado habría continuado con golpes e insultos, hasta que el trabajador del SPLIF extrajo un machete de su mochila de trabajo, lo que logró disuadir al agresor y poner fin al ataque. Finalmente, el acusado se retiró del lugar.

Calificación legal y pruebas

El hecho fue calificado provisoriamente como lesiones leves, conforme al artículo 89 del Código Penal. Como sustento de la imputación, la Fiscalía presentó un conjunto de pruebas que incluye el acta de denuncia penal, el certificado médico que acredita las lesiones, un informe de la División Judicial de Investigaciones, el allanamiento en el domicilio del imputado, donde se secuestró la navaja presuntamente utilizada, además de registros fotográficos, inspección ocular y actas de notificación.

Postura de la defensa

Durante la audiencia, la defensa manifestó que su teoría del caso difiere de la planteada por la acusación y se basa en una versión distinta de los hechos brindada por el imputado, la cual intentará sostener a lo largo de la investigación penal preparatoria. Asimismo, ambas partes expresaron su voluntad de trabajar en una solución pacífica del conflicto.

Medida cautelar

Finalmente, el juez de garantías tuvo por formulados los cargos y dispuso como medida cautelar la prohibición de contacto entre el imputado y la víctima durante el plazo de la investigación, que fue fijado en cuatro meses.

O.P.