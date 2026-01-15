¿Qué significa que el incendio en la Comarca esté contenido y por qué el operativo sigue activo?

La palabra “contenido” trajo alivio en la Comarca Andina, pero no marcó el final del incendio que se originó en Puerto Patriada. El fuego iniciado el lunes 5 de enero en la localidad de El Hoyo ya no avanza de forma descontrolada y presenta un 85% de su perímetro contenido, aunque mantiene un 15% con actividad, según el último parte del Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF).

Lo que empieza ahora es una etapa distinta, menos visible pero importante: la del control fino del territorio, donde el viento, los puntos calientes y la vigilancia constante pueden definir si el incendio retrocede definitivamente o vuelve a encender alertas.

Un incendio que cambia de fase, no de prioridad

Que el incendio esté contenido significa que el fuego dejó de propagarse libremente gracias al trabajo realizado estos días y a condiciones ambientales más favorables. Sin embargo, no implica que esté apagado.

La superficie afectada alcanza unas 11.970 hectáreas estimadas, con impacto sobre matorral, bosque implantado y bosque nativo, y la causa del siniestro ya se confirmó que es intencional.

Durante la noche del martes, brigadas del SPMF trabajaron en el control de focos activos con herramientas manuales y equipos de agua. En la jornada diurna, los medios aéreos operaron a requerimiento del personal en tierra, acompañando tareas puntuales.

El sector que sigue bajo la lupa

La mayoría de los sectores no presentaron reactivaciones. No obstante, Bahía Las Percas – La Condorera volvió a mostrar la fragilidad del escenario: el aumento del viento al mediodía generó focos secundarios que superaron las fajas cortafuegos, obligando a continuar el combate mientras las condiciones meteorológicas lo permitieron.

Por este motivo, el operativo mantiene un despliegue de 526 personas, con una estrategia orientada a prevenir rebrotes:

Brigadistas de la ETAC (Córdoba) recorrerán zonas como El Coihue, Usina y Aserradero Franco para detectar puntos calientes y realizar tareas de enfriamiento .

El resto del personal volverá a concentrarse en Bahía Las Percas – Condorera, uno de los sectores más sensibles del perímetro.

¿Qué significa que un incendio esté “contenido”?

El Manual de Combate de Incendios Forestales del INTA utiliza términos específicos para describir la evolución de un incendio, que muchas veces se confunden en la comunicación pública.

Incendio fuera de control: el fuego se propaga libremente. Puede tratarse de un foco que aún no fue atacado o de un sector donde las tareas no lograron frenar su avance.

Incendio contenido o detenido: el fuego dejó de avanzar en uno o varios sectores, ya sea por el trabajo de los brigadistas o por condiciones naturales. Esta situación puede revertirse si cambian factores como el viento o la temperatura.

Incendio circunscripto: el fuego está detenido en todo el perímetro, pero todavía faltan tareas complementarias como reforzar líneas de control, asegurar anclajes o limpiar vegetación residual. También puede retroceder si el clima empeora.

Incendio controlado: la línea de control está completamente asegurada. Puede haber humo o actividad interna, pero no existe riesgo de avance ni de rebrotes . A diferencia de los estados anteriores, esta condición debería ser irreversible.

Incendio extinguido: no presenta actividad en ningún punto. En incendios de gran magnitud, alcanzar este estado puede demorar semanas o incluso meses, debido a la extensión del área afectada y a las características del terreno.

Etapa decisiva

El fuego ya no domina el territorio, pero todavía no fue derrotado.

La etapa que comienza exige paciencia, precisión y prudencia. El incendio está contenido, sí, pero el verdadero final llegará recién cuando la montaña deje de arder, incluso en silencio.

O.P.