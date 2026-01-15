24°
25° 11°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 15 de Enero de 2026
RED43 comarca-andina Ciclo de Cantautores de la Comarca
15 de Enero de 2026
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Cantautores de la Comarca tocan a beneficio de combatientes y damnificados

Este viernes por la noche, la Carpa Teatro de El Bolsón será escenario de una fecha solidaria del Ciclo de Cantautores de la Comarca. Artistas locales se unen en un show a la gorra para acompañar a brigadistas y vecinos afectados.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Este viernes 16 de enero, desde las 23 horas, la Carpa Teatro de El Bolsón será sede de una nueva fecha del Ciclo de Cantautores de la Comarca, un encuentro artístico que tiene como objetivo apoyar a los combatientes y a las personas damnificadas por el incendio que afecta a la Comarca Andina en las últimas semanas.

 

La propuesta reúne a artistas con impronta y compromiso territorial. En esta ocasión, subirán al escenario Didymo Rock, Renato Livio y Marco y Chebi, en una noche donde la música funcionará como canal de encuentro, memoria y ayuda concreta.

 

El evento es a la gorra, no excluyente, con un aporte sugerido de 10 mil pesos, aunque cada persona podrá colaborar según sus posibilidades.

 

 

Además del aporte presencial, la organización habilitó una vía para colaborar de manera anticipada o a distancia. Quienes deseen hacerlo pueden transferir al alias nolapodescrew, indicando el motivo “Donación”, y enviar el comprobante al 2944 231997. Todo lo recaudado será destinado a acompañar tanto a los brigadistas que estuvieron en el frente del fuego como a vecinos y vecinas que sufrieron pérdidas a causa del incendio.

 

El Ciclo de Cantautores de la Comarca se realizará este viernes 16 de enero a las 23 horas, en la Carpa Teatro, ubicada en la intersección de San Martín y Dorrego, en El Bolsón. Una invitación abierta a sumarse, escuchar y colaborar, en una noche donde el arte y la solidaridad caminan de la mano.

 

 

 

O.P.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Hallan sin vida a una persona en el Camping Nahuel Pan
2
 Tras una larga enfermedad, falleció hoy Rubén Patagonia
3
 Chubut abre preinscripciones 2026 para Centros de Formación Profesional
4
 Asumió la nueva comisión de la Junta Vecinal del Barrio Malvinas
5
 El rugby femenino de Esquel convoca a nuevas jugadoras
1
 Esquel marchó por sus bosques y brigadistas en una emotiva jornada comunitaria
2
 Hundimiento de una embarcación en el PNLA: ¿Hecho intencional?
3
 Incendio intencional en la RNU La Zeta fue controlado y extinguido
4
 Incendios en Chubut: El fuego sigue activo y advierten que el combate llevará meses
5
 El día después de la lluvia: Cómo sigue el tiempo este lunes en la Comarca
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -