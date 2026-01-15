Cantautores de la Comarca tocan a beneficio de combatientes y damnificados

Este viernes 16 de enero, desde las 23 horas, la Carpa Teatro de El Bolsón será sede de una nueva fecha del Ciclo de Cantautores de la Comarca, un encuentro artístico que tiene como objetivo apoyar a los combatientes y a las personas damnificadas por el incendio que afecta a la Comarca Andina en las últimas semanas.

La propuesta reúne a artistas con impronta y compromiso territorial. En esta ocasión, subirán al escenario Didymo Rock, Renato Livio y Marco y Chebi, en una noche donde la música funcionará como canal de encuentro, memoria y ayuda concreta.

El evento es a la gorra, no excluyente, con un aporte sugerido de 10 mil pesos, aunque cada persona podrá colaborar según sus posibilidades.

Además del aporte presencial, la organización habilitó una vía para colaborar de manera anticipada o a distancia. Quienes deseen hacerlo pueden transferir al alias nolapodescrew, indicando el motivo “Donación”, y enviar el comprobante al 2944 231997. Todo lo recaudado será destinado a acompañar tanto a los brigadistas que estuvieron en el frente del fuego como a vecinos y vecinas que sufrieron pérdidas a causa del incendio.

El Ciclo de Cantautores de la Comarca se realizará este viernes 16 de enero a las 23 horas, en la Carpa Teatro, ubicada en la intersección de San Martín y Dorrego, en El Bolsón. Una invitación abierta a sumarse, escuchar y colaborar, en una noche donde el arte y la solidaridad caminan de la mano.

