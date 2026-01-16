Cofradía Arte Sur propone una feria de obra local

El espacio cultural esquelense Cofradía Arte Sur, ubicado en calle Sáenz Peña 1668, comienza su agenda de eventos del 2026.

Este sábado, de 17 a 21 horas se convoca a artistas y hacedores culturales a compartir lo que producen.

Habrá producciones textiles, accesorios, obras en pequeño formato y arte objeto.

Además, acompañan la música de Ariel Manquipan y Pablo Peralta.

Hoy viernes también, a las 21 horas se realizará la presentación del nuevo libro de la poeta Lucía Jimena, con la música de Seba Lino, Mateo Rojas e invitados sorpresa de la música y la poesía local.

SL