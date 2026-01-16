19°
19°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 16 de Enero de 2026
Logo Red43
RED43 espectaculos Esquel
16 de Enero de 2026
espectaculos |
Por Redacción Red43

Cofradía Arte Sur propone una feria de obra local

El espacio cultural esquelense ubicado en Sáenz Peña 1668, compartirá una tarde de muestra y venta de creaciones hechas por artistas de la zona.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El espacio cultural esquelense Cofradía Arte Sur, ubicado en calle Sáenz Peña 1668, comienza su agenda de eventos del 2026.

 

Este sábado, de 17 a 21 horas se convoca a artistas y hacedores culturales a compartir lo que producen.

 

Habrá producciones textiles, accesorios, obras en pequeño formato y arte objeto.

 

Además, acompañan la música de Ariel Manquipan y Pablo Peralta.

 

Hoy viernes también, a las 21 horas se realizará la presentación del nuevo libro de la poeta Lucía Jimena, con la música de Seba Lino, Mateo Rojas e invitados sorpresa de la música y la poesía local.

 

 

SL

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Chubut abre preinscripciones 2026 para Centros de Formación Profesional
2
 Alerta en el Atlántico: Qué es la "franja marrón" que preocupa a América y África
3
 "Nos vamos con el corazón lleno": El emotivo testimonio de una turista tras visitar Esquel
4
 El rugby femenino de Esquel convoca a nuevas jugadoras
5
 Hallaron la embarcación hundida en el lago Menéndez
1
 Esquel marchó por sus bosques y brigadistas en una emotiva jornada comunitaria
2
 Hundimiento de una embarcación en el PNLA: ¿Hecho intencional?
3
 Incendio intencional en la RNU La Zeta fue controlado y extinguido
4
 Incendios en Chubut: El fuego sigue activo y advierten que el combate llevará meses
5
 El día después de la lluvia: Cómo sigue el tiempo este lunes en la Comarca
Espectáculos
espectaculos |
Por Red43 -
espectaculos |
Por Red43 -
Espectáculos
espectaculos |
Por Red43 -
espectaculos |
Por Red43 -
Espectáculos
espectaculos |
Por Red43 -
espectaculos |
Por Red43 -