David Rojas es finalista de la 54ª edición del Certamen para Nuevos Valores Pre Cosquín

Un artista de la Sede Esquel fue seleccionado como finalista de la 54ª edición del Certamen para Nuevos Valores Pre Cosquín, destacando su desempeño en esta importante instancia del folklore nacional.

En el rubro Solista Instrumental, fue seleccionado David Rojas, charanguero formado en la Orquesta Pu Pichikeche de nuestra localidad.

El joven anticipó en Red43 que su propuesta busca una nueva aproximación sonora del cancionero chubutense y patagónico, desde un instrumento tan atípico como el charango.

En esa perspectiva, viajó junto a otro joven local, Federico Quilodrán, con quienes iban a realizar un recital para juntar fondos para solventar el viaje, pero tuvo que ser suspendido .

Una de las versiones más particulares que estuvieron desarrollando juntos, es un corrido tumbado, género de música mexicana popularizado en los últimos años, centrado en los arreglos de guitarra, en el cual adaptaron un clásico oculto de la música chubutense, composición de Horacio Cholila llamada "De Cholila soy señor", que compartieron en exclusiva en nuestros estudios.



Los artistas clasificados en Pre Cosquín, participarán de las finales que se realizarán los días 17 y 18 de enero en la ciudad de Cosquín. La delegación de Esquel está conformada por quienes fueron seleccionados en el certamen de preselección llevado a cabo en noviembre del año pasado en el Gimnasio Municipal Esquel, y viajó acompañada por la Subsecretaria de Cultura, Sonia Baliente, y Pachi Herrera, músico y jurado del certamen de preselección.

