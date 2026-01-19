Muerte en la pileta: el desgarrador final de una nena de 11 años atrapada en una bomba de succión

Conmoción en Brasil tras la muerte de una nena de 11 años que quedó atrapada en la bomba de succión de una pileta. El hecho ocurrió el pasado 26 de diciembre, cuando la víctima jugaba junto a una adolescente en la vivienda de sus abuelos.

Fuentes policiales informaron que la menor permaneció sumergida durante más de 15 minutos sin recibir ayuda, lo que derivó en la detención de la otra joven involucrada mientras avanza la investigación judicial.

La víctima, identificada como Anna Clara Soares de Britto, intentaba hacer una pirueta al borde de la pileta, pero su pelo se enredó con la bomba de succión y no pudo liberarse. El hecho ocurrió en la ciudad de Campinas.

En el video, se puede ver a una adolescente parada a un costado mientras la nena se ahogaba. Sin embargo, la joven no le brindó ayuda ni avisó sobre lo que estaba pasando.

A casi 20 días del hecho, la Policía Civil detuvo a la chica de 15 años que acompañaba a la nena cuando murió, según señaló el medio local de São Paulo ACidade ON. El caso se registró como omisión de auxilio en la 9ª Comisaría Policial de Ouro Verde, según informó la Secretaría Estatal de Seguridad Pública.

Además, señalaron que el caso se encuentra bajo investigación y sujeto a secreto judicial. La adolescente fue detenida el pasado miércoles 14 de enero. Sin embargo, recién este fin de semana se dio a conocer la noticia.

De acuerdo con el informe policial, la adolescente presenció el ahogamiento pero no pidió ayuda de inmediato. Anna Clara permaneció más de 15 minutos sumergida en el agua hasta que uno de los empleados de la casa se metió a la pileta para sacarla.

Anna Clara Soares de Britto estaba jugando con una adolescente en la pileta de la casa de sus abuelos. De un momento a otro, intentó hacer un truco que consistía en colgar las piernas en el borde y dejarse caer hacia atrás.

Sin embargo, cuando se metió en el agua, el pelo se enredó con la bomba de succión. El video muestra a la nena de 11 años forcejeando para liberarse, mientras la adolescente que la acompañaba permanecía inmóvil.

De acuerdo con el informe policial, Anna permaneció sumergida más de 15 minutos, hasta que un adulto que se encontraba cerca de la pileta se dio cuenta de lo que estaba pasando.

Fue en ese momento cuando corrió hacia la bomba de la pileta para apagarla e interrumpir la succión. Otro hombre saltó al agua y pudo cortar el pelo de la nena con un cuchillo y sacarla del agua.

Sin embargo, pocos minutos después, un equipo del Servicio Móvil de Atención de Urgencias trasladó a la nena al Hospital Clínico de Unicamp, donde se confirmó su fallecimiento.

.