Dos autos incendiados en una misma noche

Dos episodios de incendios vehiculares se registraron en distintos barrios de El Bolsón entre la noche del jueves 1° y la madrugada del viernes 2 de enero, ambos con intervención de vecinos y bomberos. En ninguno de los casos se registraron personas heridas.

El primer hecho ocurrió el jueves a las 22.35, cuando Bomberos Voluntarios de El Bolsón recibieron un llamado alertando sobre un incendio en un vehículo en barrio Luján. Al arribar la dotación, el fuego ya había sido sofocado por vecinos, que utilizaron matafuegos, y por personal del SPLIF, que se encontraba en la zona tras haber sido convocado inicialmente por un presunto incendio de pastizales que, finalmente, resultó ser el siniestro del automóvil.

Los bomberos realizaron tareas de verificación de puntos calientes para descartar riesgos de reinicio. Según se informó, los daños se concentraron en el sector del motor del vehículo.

El segundo episodio se produjo en la madrugada del viernes 2 de enero, pasadas las 0.30 hs, a partir del llamado de una vecina que advirtió sobre otro incendio vehicular. En este caso, el siniestro afectó a un Toyota Corolla rojo, que presentaba fuego sobre el capot. El auto se encontraba en un taller de electricidad del barrio Yrigoyen, ubicado sobre calle Salminiac, casi Linares.

Al llegar al lugar, la dotación de bomberos procedió a retirar la batería del vehículo y a controlar el foco ígneo. En el operativo también intervino personal policial.

