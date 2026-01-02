El verano toma envión y prepara a la Comarca para el primer fin de semana del año

La Comarca Andina amaneció este viernes 2 de enero con clima estable y señales claras de verano. Es un día bisagra: marca el pulso del inicio de año y funciona como antesala del primer fin de semana de 2026, con miles de vecinos y turistas ajustando planes al ritmo del pronóstico.

La buena noticia es contundente: no se esperan precipitaciones en ningún momento del día y las temperaturas irán en ascenso, con condiciones ideales para actividades al aire libre.

Mañana: fresca, algo nublada y con viento protagonista

Las primeras horas del día se presentan con cielo algo nublado, una temperatura cercana a los 14°C y viento del sur sostenido entre 23 y 31 km/h. El dato a tener en cuenta son las ráfagas, que podrían alcanzar los 42 a 50 km/h, especialmente en sectores abiertos, rutas y zonas altas.

Tarde: calor en ascenso

Con el correr de las horas, el cielo se volverá parcialmente nublado, sin afectar la presencia del sol. La temperatura máxima llegará a los 28°C, consolidando una tarde plenamente veraniega. El viento continuará del sector sur, moderado, ya sin ráfagas importantes.

Algunas proyecciones alternativas incluso anticipan sensación térmica cercana a los 30°C, con sol predominante desde media mañana y índice UV alto a muy alto entre el mediodía y la tarde, por lo que se recomienda protección solar, hidratación y evitar exposiciones prolongadas en las horas pico.

Noche: desciende la temperatura y llega la calma

Hacia la noche, el cielo estará ligeramente nublado, con una temperatura cercana a los 20°C. El viento perderá intensidad (entre 13 y 22 km/h), ofreciendo un cierre de jornada agradable para cenas al aire libre, ferias y encuentros.

Lo que se viene: primer fin de semana del año, con clima ideal

El pronóstico extiende el optimismo para quienes planean disfrutar el sábado y domingo:

Sábado 3 de enero: cielo ligeramente nublado, sin lluvias, mínima de 12°C y máxima de 29°C , con vientos muy leves , un combo casi perfecto para río, lagos, caminatas y actividades al aire libre.

Domingo 4 de enero: más calor, con una máxima cercana a los 30°C, cielo entre despejado y parcialmente nublado. Vuelve a sentirse el viento, esta vez del noreste, con ráfagas que podrían ser intensas hacia la tarde.

En síntesis, el 2026 arranca con clima aliado en la Comarca Andina. Este viernes no solo ofrece una jornada agradable, sino que funciona como anticipo de un fin de semana que invita a salir, recorrer y disfrutar el paisaje, siempre con atención al sol y al viento. El verano ya está en marcha y, por ahora, no piensa aflojar.

O.P.