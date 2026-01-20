Créditos para damnificados por el incendio: Dónde informarse y cómo iniciar el trámite

En el marco del incendio iniciado el 5 de enero en la zona de Puerto Patriada (actualmente activo pero contenido), la Municipalidad de El Hoyo difundió información sobre líneas de crédito de emergencia destinadas a personas y actividades económicas afectadas. Las herramientas financieras están disponibles a través del Banco del Chubut, con tasas diferenciales y plazos especiales.

Créditos para atravesar la emergencia

El comunicado municipal detalla que los préstamos están orientados tanto a particulares como a personas físicas y jurídicas que desarrollen actividad económica y hayan sido afectadas por el incendio. En todos los casos, es requisito ser cliente del Banco del Chubut y contar con constancia de afectación emitida por el Municipio.

Particulares afectados (créditos de consumo)

Monto: hasta $15.000.000

Plazo: hasta 45 meses

Período de gracia: primera cuota a los 120 días

Tasa de interés: TNA 26% fija

Requisitos: cliente del Banco del Chubut + constancia municipal de afectación

Actividades económicas (personas físicas o jurídicas)

Capital de trabajo

Monto: hasta $25.000.000

Plazo: hasta 36 meses

Tasa de interés: 33% fija

Inversiones productivas

Monto: hasta $50.000.000

Plazo: hasta 60 meses

Tasa de interés: 30% fija

Dónde informarse y cómo iniciar el trámite

Las personas interesadas pueden acercarse al Banco del Chubut, sucursal Islas Malvinas 410, o comunicarse al 0294 447-1505 para recibir asesoramiento personalizado sobre requisitos, documentación y condiciones.

O.P.