20 de Enero de 2026
20 de Enero de 2026
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Créditos para damnificados por el incendio: Dónde informarse y cómo iniciar el trámite

Los créditos están orientados a acompañar la recuperación de familias y actividades económicas afectadas por la emergencia.
En el marco del incendio iniciado el 5 de enero en la zona de Puerto Patriada (actualmente activo pero contenido), la Municipalidad de El Hoyo difundió información sobre líneas de crédito de emergencia destinadas a personas y actividades económicas afectadas. Las herramientas financieras están disponibles a través del Banco del Chubut, con tasas diferenciales y plazos especiales.

 

Créditos para atravesar la emergencia

 

El comunicado municipal detalla que los préstamos están orientados tanto a particulares como a personas físicas y jurídicas que desarrollen actividad económica y hayan sido afectadas por el incendio. En todos los casos, es requisito ser cliente del Banco del Chubut y contar con constancia de afectación emitida por el Municipio.

 

Particulares afectados (créditos de consumo)

 

  • Monto: hasta $15.000.000

     

  • Plazo: hasta 45 meses

     

  • Período de gracia: primera cuota a los 120 días

     

  • Tasa de interés: TNA 26% fija

     

  • Requisitos: cliente del Banco del Chubut + constancia municipal de afectación

     

 

Actividades económicas (personas físicas o jurídicas)

 

Capital de trabajo

 

  • Monto: hasta $25.000.000

     

  • Plazo: hasta 36 meses

     

  • Tasa de interés: 33% fija

     

Inversiones productivas

 

  • Monto: hasta $50.000.000

     

  • Plazo: hasta 60 meses

     

  • Tasa de interés: 30% fija

     

 

Dónde informarse y cómo iniciar el trámite

 

Las personas interesadas pueden acercarse al Banco del Chubut, sucursal Islas Malvinas 410, o comunicarse al 0294 447-1505 para recibir asesoramiento personalizado sobre requisitos, documentación y condiciones.

 

 

 

O.P.

 

