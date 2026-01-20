Créditos para damnificados por el incendio: Dónde informarse y cómo iniciar el trámite

En el marco del incendio iniciado el 5 de enero en la zona de Puerto Patriada (actualmente activo pero contenido), la Municipalidad de El Hoyo difundió información sobre líneas de crédito de emergencia destinadas a personas y actividades económicas afectadas. Las herramientas financieras están disponibles a través del Banco del Chubut, con tasas diferenciales y plazos especiales.
Créditos para atravesar la emergencia
El comunicado municipal detalla que los préstamos están orientados tanto a particulares como a personas físicas y jurídicas que desarrollen actividad económica y hayan sido afectadas por el incendio. En todos los casos, es requisito ser cliente del Banco del Chubut y contar con constancia de afectación emitida por el Municipio.
Particulares afectados (créditos de consumo)
-
Monto: hasta $15.000.000
-
Plazo: hasta 45 meses
-
Período de gracia: primera cuota a los 120 días
-
Tasa de interés: TNA 26% fija
-
Requisitos: cliente del Banco del Chubut + constancia municipal de afectación
Actividades económicas (personas físicas o jurídicas)
Capital de trabajo
-
Monto: hasta $25.000.000
-
Plazo: hasta 36 meses
-
Tasa de interés: 33% fija
Inversiones productivas
-
Monto: hasta $50.000.000
-
Plazo: hasta 60 meses
-
Tasa de interés: 30% fija
Dónde informarse y cómo iniciar el trámite
Las personas interesadas pueden acercarse al Banco del Chubut, sucursal Islas Malvinas 410, o comunicarse al 0294 447-1505 para recibir asesoramiento personalizado sobre requisitos, documentación y condiciones.
O.P.