España no deja de llorar: otros dos descarrilamientos de trenes con un muerto y varios heridos

Otros dos accidentes ferroviarios ocurrieron casi en simultáneo en Cataluña, España en pleno temporal de borrasca Harry, cuando dos trenes de Rodalies descarrilaron en las provincias de Girona y Barcelona, en un contexto de alerta roja de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) que dejó decenas de heridos y la muerte de un maquinista.

Este fatal hecho se registró a dos días del trágico descarrilamiento de un tren en la localidad española de Adamuz, que dejó 39 muertos y más de 150 heridos.

El accidente de mayor envergadura ocurrió entre los municipios de Gélida y Sant Sadurní d’Anoia, en la provincia de Barcelona, donde un tren de la línea R4 descarriló tras caer un muro a las vías. Hasta el momento se contabilizan 36 heridos y un fallecido. La persona que murió, según ha avanzado Catalunya Ràdio, es uno de los tres aprendices que viajaban en el primer coche junto al maquinista.

Desde la cuenta oficial de Protección Civil en Cataluña indican que el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) se desplazó hacia la zona siniestrada para atender las personas afectadas. Este mismo servicio ha activado 20 ambulancias.

Mientras que se desplazaron 38 dotaciones de bomberos de la Generalitat de Cataluña al lugar de los hechos, las cuales cuentan con 71 efectivos sobre el terreno, además de Mossos d’Esquadra. Asimismo, la circulación por Rodalies queda suspendida “hasta nuevo aviso” con motivo del temporal.

Tras el accidente, Protección Civil ha puesto en alerta el plan Ferrrocat en la línea R4, dedicado a las actuaciones en emergencias en el transporte de viajeros. Hasta las 22 horas, el servicio 112 habría recibido 28 llamadas a causa del descarrilamiento. Los hospitales colindantes ya se encuentran “a punto”, según indica Protección Civil a través de X, para atender a los afectados, entre los que hay 3 que se encuentran en estado grave. Uno de ellos había quedado atrapado en el interior de un vagón y los bomberos han hecho maniobras para extraerlo.

El segundo accidenta paralizó la circulación de Rodalies entre las estaciones de Maçanet Massanes y Tordera, en la provincia de Girona. El motivo ha sido por la presencia de piedras en las vías, que han provocado el descarrilamiento de uno de los trenes que circula por la línea R1. Según ha informado La vanguardia, el tren ha descarrilado entre Blanes y Maçanet impactando con una roca, por lo que ha perdido un eje. En todo el convoy viajaban diez pasajeros y no se ha registrado ningún herido.

Según informó la prensa catalana, el centro de operaciones se instaló en el campo de fútbol de Sant Sadurní d’Anoia, un pueblo al sur de Gelida y a escasos 12 kilómetros de la zona siniestrada. En estos momentos, Renfe está gestionando un servicio alternativo por carretera ante la paralización de las conexiones con los Rodalies.

En cuanto a los heridos, el servicio de emergencias catalán informa a través de X que hay 36 personas afectadas por el descarrilamiento. De ellos, cinco se encuentran en estado grave, dos de ellos en el Hospital Bellvitge, uno en la Vall d’Hebron, uno en Mútua Terrassa y otro en Moises Broggi. Otros seis pasajeros de ese tren de la línea 4 están en estado menos grave: dos en el Hospital Moises Broggi, dos en el Hospital Camils, uno en Broggi y otro en Bellvitge. Otros 26 pasajeros atendidos por el SEM se encuentran en estado leve, algunos ubicados en el Hospital de Vilafranca (8), en Martorell (8) y en Broggi (1).

Según ha informado el responsable de los bomberos desplazados a la zona, Claudi Gallardo, se ha instalado un punto de encuentro entre familiares en el Centro Cívico de la Urbanización Casablanca, en la calle Moreres 2, para informar del estado de sus allegados. Del mismo modo, el bombero encargado ha informado que la mayoría de los heridos se encontraban en los primeros vagones. No obstante, ya han sido todos rescatados. Por ahora, las labores se centran en la contención del muro desprendido y la revisión de este.