Bidones con combustible y bomberos baleados, mientras el fuego sigue lastimando a Chile

El sur de Chile se encuentra bajo llamas y el Gobierno Nacional decretó el "Estado de Catástrofe" en algunas regiones. Este martes se confirmaron nuevas víctimas fatales y aumentó a 20 la cifra de muertos a causa de los incendios forestales. Así lo confirmó el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, tras una reunión del Comité de Gestión de Riesgos y Desastres (Cogrid) Nacional.

Este martes por la tarde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) activó alertas de evacuación en diversos sectores de las regiones del Biobío y Ñuble, debido al avance de incendios forestales y a condiciones climáticas extremas que favorecen su rápida propagación.

Resulta que uno de los puntos críticos se registra en el sector Paso Amarillo, ubicado entre las comunas de Florida y Quillón en la región de Ñuble. En el lugar, el fuego cruzó la ruta N 48 y las autoridades pidieron evacuar la zona. Estefanía Rojas, encargada de Seguridad del municipio de Florida, indicó que el fuego "pasó además por sectores de Queime y Paso Amarillo".

Las autoridades indicaron que los sectores Paredones y Paso Amarillo, pertenecientes a la comuna de Florida, presentan alto riesgo, existiendo además peligro de propagación hacia la localidad de Queime, en Quillón.

Rojas llamó a la población a evacuar este martes porque "ya no puede transitar para acá, lamentablemente, y no estamos permitiendo ingresar a nadie porque es peligroso".

Este miércoles por la mañana, el canal chileno Meganoticias se encontraba en el lugar y Bomberos seguía trabajando para terminar con el avance del fuego, luego de 12 horas de focos activos. "Los puntos de calor son tan grandes que ha sido imposible por momentos lograr detener en un 100% este tipo de focos y llamas", dijo el reportero desde el lugar entre llamas.

"Los incendios no son urbanos sino mixtos, ellos tienen que entrar a partes de bosques donde muchas veces hay puntos de calor que les destrozan también las mangueras. Tienen que trabajar de una manera en que, además del riesgo para ellos, además de las dificultades para apagar el incendio, tienen que tratar de cuidar el material porque si se quedan sin manguera, se genera otra problemática", detalló el cronista desde el lugar.

"Se está privilegiando el trabajo de los Bomberos y la ruta está completamente cortada, todos los vehículos particulares detenidos. Esta zona todavía está con amenazas latentes, se producen incendios latentes en los costados de la carretera", indicó.

El general Jefe de Zona de Carabineros Bío Bío, Renzo Miccono, señaló que "hemos recibido dos denuncias, tanto en la Ruta 152 que es el Itata, y la otra ruta, que es Concepción-Cabrero".

“Personal que trabaja en las autopistas encuentran entre matorrales, en una, un bidón de combustible que tenía alrededor de un cuarto de combustible, y en el otro sector había dos botellas que estaban quemadas, pero también tenían rastrojos y quedaba un poco de líquido acelerante”, detalló.

Por otro lado, también se conoció que cerca de la medianoche del martes, en una zona rural de la región de Bio Bío, personal de Bomberos recibió un ataque a disparos mientras combatía el fuego.

Según informó Radio Bío Bío, el hecho habría tenido lugar en el sector Puente 3, a la altura de Las Pataguas, mientras personal bomberil combatía un incendio. Preliminarmente, se indicó que testigos habrían alertado de la presencia de individuos en vehículos realizando fuego, además de atacar a tiros un carro de Bomberos.