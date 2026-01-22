Sin descanso para los brigadistas: Patriada contenido, pero el fuego avanza en Lago Rivadavia

El incendio que tuvo origen en Puerto Patriada fue declarado contenido, según el último parte oficial del Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF). A pesar de esta mejora en el frente ígneo, los equipos continúan trabajando en tareas de control, enfriamiento y vigilancia, ante la posibilidad de reactivaciones dentro del perímetro afectado.

La información fue confirmada por Bomberos Voluntarios de El Hoyo, quienes participaron activamente del operativo en esa zona y remarcaron que, si bien el escenario es más favorable, el riesgo no está completamente descartado.

Refuerzo en el incendio de gran magnitud en Cholila

Tras finalizar su intervención en Puerto Patriada, el personal de Bomberos Voluntarios de El Hoyo fue reasignado al incendio activo en la zona de Lago Rivadavia, dentro de la jurisdicción de Cholila. Se trata de un siniestro de gran magnitud, que continúa en desarrollo y se encuentra próximo a sectores poblados, lo que obliga a mantener un importante despliegue de recursos.

Desde el cuartel señalaron que este frente demanda coordinación permanente, trabajo sostenido en el terreno y una respuesta operativa de alta exigencia, dadas las características del área y el comportamiento variable del fuego.

Trabajo articulado y operativo activo

Las tareas en Lago Rivadavia se desarrollan de forma articulada con el SPMF, junto a bomberos voluntarios de distintos cuarteles y otros organismos que integran el sistema de respuesta ante incendios forestales.

El contexto sigue siendo dinámico, con cambios constantes en las condiciones ambientales, por lo que los equipos mantienen un esquema de alerta y monitoreo permanente.

Reconocimiento pendiente y prioridad en el territorio

Desde Bomberos Voluntarios de El Hoyo remarcaron que aún resta agradecer y reconocer a numerosas personas, instituciones y organizaciones que acompañaron y continúan acompañando el operativo.

No obstante, aclararon que ese reconocimiento se realizará de manera ordenada y en el momento adecuado, sin perder de vista que la prioridad sigue siendo el trabajo en el territorio.

O.P.