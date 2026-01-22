Más de 50 días de incendio: ¿Cuál es la situación actual del fuego en El Turbio?

Según el último informe técnico y operativo, el incendio que afecta la zona conocida como Loma de la Chancha, en cercanías de Río Turbio, se encuentra controlado en un 90%.

El siniestro se originó el 1 de diciembre, tras la caída de un rayo, y afectó una superficie estimada de 3.125 hectáreas. Si bien la situación muestra una evolución favorable, el operativo se mantiene activo con tareas de control, enfriamiento y vigilancia para evitar posibles reactivaciones.

Trabajo en dos frentes

Durante la jornada del miércoles, el personal desplegado en el lugar se organizó en dos grupos de trabajo. Uno de ellos se concentró en la zona más baja del incendio, donde aún se detectan focos calientes con mayor actividad, realizando tareas con agua y herramientas de corte para enfriar sectores críticos.

El segundo grupo se abocó a revisar las fajas cortafuego ejecutadas en días anteriores y a recorrer el perímetro del área afectada. Desde la Secretaría de Bosques indicaron que “la faja realizada fue efectiva y se mantiene húmeda”, y remarcaron que no se registra actividad en las zonas más elevadas.

Vigilancia sostenida

Aunque el incendio muestra un alto grado de control, remarcaron la importancia de mantener la presencia en terreno, especialmente en un contexto climático que puede favorecer rebrotes. El monitoreo constante y el trabajo preventivo continúan siendo fundamentales para consolidar la contención definitiva del foco.

El operativo en Loma de la Chancha se suma a otros frentes activos (el que tuvo origen en Puerto Patriada y el del Parque Nacional Los Alrces), en una temporada marcada por incendios forestales de gran magnitud, que demandan un esfuerzo sostenido de brigadistas y recursos técnicos para proteger el territorio y las áreas naturales.

