25°
26° 11°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 22 de Enero de 2026
RED43 comarca-andina incendioLoma de la ChanchaEl Turbio
22 de Enero de 2026
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Más de 50 días de incendio: ¿Cuál es la situación actual del fuego en El Turbio?

El incendio originado por la caída de un rayo el 1 de diciembre afectó más de 3.100 hectáreas, y permanece controlado en un 90%, mientras brigadistas continúan con tareas de enfriamiento, control de focos calientes y recorridas preventivas.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Según el último informe técnico y operativo, el incendio que afecta la zona conocida como Loma de la Chancha, en cercanías de Río Turbio, se encuentra controlado en un 90%.

 

El siniestro se originó el 1 de diciembre, tras la caída de un rayo, y afectó una superficie estimada de 3.125 hectáreas. Si bien la situación muestra una evolución favorable, el operativo se mantiene activo con tareas de control, enfriamiento y vigilancia para evitar posibles reactivaciones.

 

Trabajo en dos frentes

 

Durante la jornada del miércoles, el personal desplegado en el lugar se organizó en dos grupos de trabajo. Uno de ellos se concentró en la zona más baja del incendio, donde aún se detectan focos calientes con mayor actividad, realizando tareas con agua y herramientas de corte para enfriar sectores críticos.

 

 

El segundo grupo se abocó a revisar las fajas cortafuego ejecutadas en días anteriores y a recorrer el perímetro del área afectada. Desde la Secretaría de Bosques indicaron que “la faja realizada fue efectiva y se mantiene húmeda”, y remarcaron que no se registra actividad en las zonas más elevadas.

 

Vigilancia sostenida

 

Aunque el incendio muestra un alto grado de control, remarcaron la importancia de mantener la presencia en terreno, especialmente en un contexto climático que puede favorecer rebrotes. El monitoreo constante y el trabajo preventivo continúan siendo fundamentales para consolidar la contención definitiva del foco.

 

El operativo en Loma de la Chancha se suma a otros frentes activos (el que tuvo origen en Puerto Patriada y el del Parque Nacional Los Alrces), en una temporada marcada por incendios forestales de gran magnitud, que demandan un esfuerzo sostenido de brigadistas y recursos técnicos para proteger el territorio y las áreas naturales.

 

 

O.P.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Esquel: habrá un corte programado de luz este jueves
2
 Situación crítica en Los Alerces: el fuego avanza y las condiciones climáticas complican el combate
3
 Caleta Olivia: hallan más restos humanos
4
 La atacó mientras sostenía a su hija: Quedó imputado
5
 El humo de los incendios se ve en gran parte de la provincia
1
 “No sirve reunirnos todos juntos, porque cada uno tiene sus particularidades”
2
 Reforma laboral: el Senado apunta a votarla en febrero
3
 Rubén Patagonia se vuelve mar y viento hoy
4
 Cierran una planta textil en Tucumán: suspenden a 190 trabajadores y confirman despidos
5
 Crueldad animal y violencia de género: un rescate urgente en el barrio Ceferino
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -